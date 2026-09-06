哀しみを背負っても人間を嫌いにならなかった最強の皇帝猫

超高校級の逸材子猫と遭遇したシニア猫、まさかの謎ムーブを連発

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縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos