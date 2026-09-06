圧倒的オーラにひれ伏す…！元捨て猫の最強ボス猫が見せた、敵を退ける一瞥に感嘆
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「最強野良猫列伝・漆黒の皇帝猫、哀しみを背負い公園に立つ」を公開しています。
動画では、とある住宅街の公園を束ねる最強の黒猫「黒皇（くろおう）」の、威厳あふれる日常と優しさが記録されています。
2014年の夏、去勢と避妊の観察のために訪れた公園には、華奢で推定10歳を迎える黒猫の姿がありました。
初対面の投稿者にもすり寄るほど人懐っこい黒皇だが、実は飼い主の引っ越しの際に置き去りにされてしまった過去を持つ元捨て猫です。
しかし、彼は外の世界で力強く生き抜き、子育てをする若い猫たちの面倒を見るボス猫として君臨していました。
住民たちからは愛着を込めて「くーちゃん」と呼ばれているが、ひとたび彼が睨みを効かせれば、他の猫たちは恐れをなして萎縮してしまうほどの凄みを持っていました。
ある日、公園に未去勢のオス猫が侵入し、猫一家に緊張が走ります。
体格も若さも勝るその流れ猫に対し、黒皇はひと睨みするだけであっさりと退却させました。
さらに、フェンス越しに居座ろうとする流れ猫に対しても、黒皇が姿を現しただけで相手は一目散に逃げ出してしまうのでした。
また別の日、一家の猫同士で喧嘩が始まった際には、投稿者が黒皇を連れてくると、彼の接近だけで喧嘩していた2匹は固まり、すっかり鎮火。
ファミリーであっても容赦しない、皇帝猫としての絶対的な流儀を見せつけました。
一度は人間に捨てられ、その後お世話をしていた人も諸事情で去ってしまった黒皇。
それでも彼は人間を嫌いになることはなく、最強の皇帝猫として誇り高く生き抜きました。猫たちの社会における見えない強さと、彼が背負った哀愁に、深く考えさせられる映像となっています。
動画では、とある住宅街の公園を束ねる最強の黒猫「黒皇（くろおう）」の、威厳あふれる日常と優しさが記録されています。
2014年の夏、去勢と避妊の観察のために訪れた公園には、華奢で推定10歳を迎える黒猫の姿がありました。
初対面の投稿者にもすり寄るほど人懐っこい黒皇だが、実は飼い主の引っ越しの際に置き去りにされてしまった過去を持つ元捨て猫です。
しかし、彼は外の世界で力強く生き抜き、子育てをする若い猫たちの面倒を見るボス猫として君臨していました。
住民たちからは愛着を込めて「くーちゃん」と呼ばれているが、ひとたび彼が睨みを効かせれば、他の猫たちは恐れをなして萎縮してしまうほどの凄みを持っていました。
ある日、公園に未去勢のオス猫が侵入し、猫一家に緊張が走ります。
体格も若さも勝るその流れ猫に対し、黒皇はひと睨みするだけであっさりと退却させました。
さらに、フェンス越しに居座ろうとする流れ猫に対しても、黒皇が姿を現しただけで相手は一目散に逃げ出してしまうのでした。
また別の日、一家の猫同士で喧嘩が始まった際には、投稿者が黒皇を連れてくると、彼の接近だけで喧嘩していた2匹は固まり、すっかり鎮火。
ファミリーであっても容赦しない、皇帝猫としての絶対的な流儀を見せつけました。
一度は人間に捨てられ、その後お世話をしていた人も諸事情で去ってしまった黒皇。
それでも彼は人間を嫌いになることはなく、最強の皇帝猫として誇り高く生き抜きました。猫たちの社会における見えない強さと、彼が背負った哀愁に、深く考えさせられる映像となっています。
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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