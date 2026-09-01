新幹線に「ロードバイク」を“ほぼ畳まず”持ち込みに、SNSで「ルール的にアウト」「輪行する資格ない」と批判殺到…“折り畳み＋袋に収納”なら無料で持ち込める？ 新幹線での輪行ルール

輪行 って、どこまで分解すればいいの？」と迷ったことはありませんか。 新幹線 にロードバイクをほぼ畳まずに持ち込んだ様子がSNSに投稿され、「一席に収める為に頑張ってるのに」と批判が集まりました。 本記事では、 輪行 の基本ルールや 新幹線 での料金、袋に入れずに持ち込むとどうなるのかを、JRの規則をもとに分かりやすく整理します。読んだ後には、胸を張って 輪行 に出かけられるでしょう。

2026年8月22日の朝にXへ投稿された2枚の写真が、サイクリストの間で波紋を広げています。

ホームで撮られた1枚では、男性が薄手のカバーを上からかぶせただけのロードバイクを、車輪を地面につけたまま押しています。ハンドルまわりは覆いの外に出たままです。同じ投稿のもう1枚では、大きな荷物が写っています。

投稿者は「もう乗車したから声かけないけどさあ…流石に『コレ』はないだろ～」「一席に収める為に頑張ってるワイとか意味ないじゃん」とつづり、ハッシュタグ「#輪行」を添えています。

これを引用する形で、「輪行ルール的にアウトなんだよなこれ…」「先人がどうやって輪行の権利を獲得して来たか知らんのかな」といった厳しい声が続きました。



そもそも輪行とは？ 自転車を列車に持ち込む2つの条件

輪行とは、自転車を分解して専用の袋に入れ、電車や船で運ぶ移動方法です。遠くの土地を走りたいときに頼りになる手段ですが、各交通機関によって細かな決まりがあり、そこを外すと今回のような批判につながります。



「解体して専用の袋に収納」が大前提

JR東日本の旅客営業規則では、無料で持ち込める自転車を「解体して専用の袋に収納したもの」または「折りたたんで専用の袋に収納した折りたたみ式自転車」と定めています。

同社の大型荷物の持ち込みガイドはもっと直接的で、そのまま持ち込めるかという問いに「いいえ」と答え、パーツが露出しないよう完全に収めるよう求めています。JR東海やJR九州、東急電鉄なども同じ内容です。



3辺の合計250センチメートル以内、重さ30キログラム以内という上限

袋に入れさえすればよいわけでもありません。タテ・ヨコ・高さの合計が250センチメートル以内（長さは2メートルまで）、重さ30キログラム以内、個数は2個までという上限があります。しかも、混雑時や運行に支障が出ると判断されれば、持ち込みを断られることもあります。



新幹線で輪行すると料金はかかる？

持ち込み自体は無料、有料なのは小動物など

条件を満たした輪行袋なら、追加のお金は必要ありません。手回り品料金がかかるのは小犬や猫などの小動物で、1個につき290円です。「輪行はお金がかかりそう」というイメージを持つ人は多いのですが、実際の負担は交通費だけというケースがほとんどです。



東海道・山陽などは「特大荷物スペースつき座席」の予約が必要

東海道・山陽・九州・西九州新幹線では、3辺の合計が160センチメートルを超え250センチメートル以内の荷物を「特大荷物」と呼びます。車両最後部のスペースに置きたいなら、「特大荷物スペースつき座席」を予約しておきましょう。

予約に追加料金はかからず、値段は普通車指定席と同じです。予約せずに持ち込むと1000円（税込）の持込手数料がかかります。

東海道・山陽新幹線では2025年7月から、デッキの荷物置場を予約なしで使える試みも始まりましたが、対象は3辺の合計160センチメートル以内までです。なお東北・上越・北陸などJR東日本の新幹線に、この予約制度はありません。



カバーをかけただけならセーフ？ 1000円払えばいい？

批判が集まった理由は、料金ではなく収め方にあります。カバーをかぶせただけで車輪やハンドルが飛び出した状態は、規則がいう「専用の袋に収納」を満たしていません。

1000円の持込手数料も、予約せずに特大荷物スペースを使ったときの精算にすぎず、払えば裸の自転車を運べるという意味ではないのです。

ややこしいのは、輪行袋に入った自転車がスポーツ用品として扱われ、サイズを問わず予約なしで持ち込める点です。

ただし、JR東海は、車両最後部のスペースは特大荷物スペースつき座席を予約した人のための場所で、使いたいなら予約が必要と案内しています。



まとめ

輪行の決まりは、「解体して専用の袋に完全に収める」「3辺の合計250センチメートル以内」の2つが柱です。守っていれば持ち込み料金はかからず、東海道・山陽新幹線などでは車両最後部のスペースを使うときに座席の予約をすれば済みます。

今回の投稿に集まった声からは、輪行が当たり前の権利ではないと考えるサイクリストの多さが伝わってきます。周りへの気配りこそが、この自由を次につないでいきます。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 列車への大型荷物の持ち込みガイド

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP