生徒の挨拶を無視する教員に「良くないと思う」元教師が明かす職員室の過酷な現実と放置される理由

「なんてところに引っ越してきちゃったんだろう」群馬移住で直面した”車がないと詰む”現実と激変する生活水準

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群馬に移住して高校をつくる静岡の元中学校教師 通信制高・専門学校教員 日本一バズってる現役教師YouTuber（総Fw78万人超）📚 著書4冊 不登校支援『新時代スクール』経営 LGBT🌈ゲイ 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。