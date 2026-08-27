8月22日2時半ごろ、防犯カメラが相模原市の閑静な一帯を走る1台のオートバイとそれに続く黒の乗用車を捉えた。両者の距離は今にもぶつかりそうなほど近く、明らかな"煽り運転"だ。

【写真を見る】友人とバイクに乗る清水さん。事件現場付近に供えられた大量の献花や飲み物

およそ30分後、女性から管内の消防に通報があった。

「知人男性が殴られた」

現場はJR相模線・番田駅から西におよそ600メートル離れた農道。街頭の明かりも乏しく、深夜はほとんど人がいない。同日3時7分、救急隊が現場へ急行すると、意識不明の状態で相模原市の高校2年生・清水刹那さん（せつな・17）が倒れていた。キー局社会部記者が解説する。

「消防が駆けつけた際、現場にはオートバイが倒れており、清水さんの友人数名がいた。清水さんはすぐに病院に搬送されましたが、24日0時50分ごろに亡くなりました。捜査関係者によれば、清水さんの頭部には殴られたような痕があったといい、神奈川県警は傷害致死事件として捜査を進めている」

冒頭のように、付近の防犯カメラには清水さんが乗っていたバイクを、アクセルとブレーキを繰り返しながら追う黒い車が映っていた。社会部記者が続ける。

「清水さんは事件直前まで、友人3人とバイク2台に分乗して走行していた。清水さんと一緒にバイクに乗っていた友人も怪我をしていて、関係者は警察の聴取に『（清水さんを追っていた）黒い車に乗った複数人に暴行された』と証言している。清水さんらは、二手に分かれて車から逃げていたこともわかっています。県警は黒の車に乗っていた人物が事情を知っているとみている」

25日、取材班が現地を訪れると農道の脇に献花や飲み物などが大量に供えられていた。付近の住民らは「バイクが通ることもあるが、穏やかなエリア。あの畑のあたりは用事がなければ行く場所ではない」と口をそろえた。清水さんは事件当日、どこかで黒い車に目をつけられ、この場所まで追い込まれたのだろう。

友人によれば清水さんはバイクの中型免許を持っており、普段は排気量125ccのスクーターに乗っていたという。現場から5キロほど離れた自宅付近でも、バイクに乗って出かける清水さんの姿が頻繁に目撃されている。中学校から清水さんと仲がいいというAさんが話す。

「刹那は体が強い方ではなかった。背もあまり高くないので、それで舐められていた節は正直ありました。

でも、天然でみんなから愛される奴でした。たまに『俺、喧嘩無敗なんだ』とか冗談を言うことはよくあったけど、人を悲しませたり、傷つける言動はなかった。免許をとって、中型のバイクに乗ることを楽しみにしていた矢先にこんなことになって……」

そう言ってAさんは肩を落とした。さらに事件について心当たりがあるという。

「刹那は〇〇という地元のバイクチームに入っていました。でも最近、そこを抜けて新しいチームに入った。最初のチームを辞めた後も、周囲からはいまだに「元〇〇（チーム名）」というレッテルを貼られていました。本人は恨まれるような奴ではないんですけど。

あと気になるのが"コルク狩り"です。この辺りでは、チームに入っていない奴らが『コルク半』と呼ばれる半キャップ型のヘルメットを被って走っていると、『なんでコルク被ってんの』と因縁をつけられるんです。絡まれたり暴力を振るわれたりすることもよくあります。

理由はわりとなんでもいいんですよ。僕自身もただ普通に仲間とバイクで走っていただけなのに、コルク狩りに遭ったことがあります。ただこの辺りでは、無所属の人が別のバイク乗りを狙うような喧嘩や、無差別にコルク狩りをする人もいる。

いずれにせよ犯人は許せない。みんな、刹那を殺した奴を憎んでいます」

事件の数日前、Aさんは清水さんから「バイク乗りに行こうよ」と誘われていたが、もう会うことは叶わない。

取材に応じた別の友人Bさんも、思い出を振り返った。

「仲間思いのムードメーカーでした。去年の12月頃、仲間の一人がバイクを盗まれたことがありました。そのとき刹那は『俺も行く』と言って、一緒に探しにいってくれたんです。夜遅い時間だったにもかかわらず、その仲間のために必死に動いてくれた。

刹那には看護師になるという夢がありました。刹那自身、体が弱かったこともあったので、人を助けたいという思いがあったのかもしれません。事件の前に刹那から『遊ぼうよ』って連絡がきていたのですが、断ってしまいました。本当に悔しいです」

清水さんはどんなトラブルに巻き込まれ、命を落としたのか。県警は逃げた人物の行方を追っている。

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