相模原市・17歳高校生死亡事件の全貌を紐解く。元刑事が指摘する「バイク追跡トラブル」と残された謎
元警視庁刑事で治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、「【相模原・男子高校生○亡】追跡者に追われ、農道で…。元警視庁刑事が解説」と題した動画を公開した。神奈川県相模原市で発生した17歳の男子高校生死亡事件について、報道されている事実をもとに時系列を整理し、元刑事の視点から事件の全貌と残された謎を紐解いている。
本事件は、8月22日の午前2時59分、知人女性からの119番通報で発覚した。現場はJR相模線番田駅から西へ約600メートル離れた農道で、被害者の男子高校生は意識不明の状態で倒れており、24日未明に死亡が確認された。小比類巻氏によると、防犯カメラの映像から、被害者は友人らとバイクで走行中に黒っぽい乗用車に執拗に追跡され、追いつかれた末に暴行を受けた可能性が高いという。また、直前には別グループとの間で、バイクを巡る何らかのトラブルが発生していたとの情報も紹介された。
動画内で小比類巻氏は、事件の最大の謎として「その黒い車に乗っていた人物たちは一体誰で、なぜ清水さんたちを追いかけることになったのか」と疑問を呈している。さらに、同行していた友人らの証言の変遷にも注目。初期報道では暴行場面を見ていないとされていたが、続報では友人たちも一緒に追われ、1人が軽傷を負っていたことが判明するなど、情報に食い違いがある点を指摘した。小比類巻氏は、追跡が「偶発的な出来事ではなく、そのトラブルの続きだったという可能性」に言及し、「これは傷害致死事件なのか、それとも相当の殺意を持って行われた暴行、つまり殺人なのか」と、事件の悪質性を見極める必要性を語った。
警察は現在、司法解剖を進めるとともに交友関係の洗い出しを行っている。小比類巻氏は、関係者のスマートフォンの通信履歴や位置情報などを重ね合わせることで、「事件前の数時間の行動と人間関係もかなり細かく見えてくることと思います」と総括した。残された多くの謎を解明するため、警察による今後の捜査展開が待たれる。
本事件は、8月22日の午前2時59分、知人女性からの119番通報で発覚した。現場はJR相模線番田駅から西へ約600メートル離れた農道で、被害者の男子高校生は意識不明の状態で倒れており、24日未明に死亡が確認された。小比類巻氏によると、防犯カメラの映像から、被害者は友人らとバイクで走行中に黒っぽい乗用車に執拗に追跡され、追いつかれた末に暴行を受けた可能性が高いという。また、直前には別グループとの間で、バイクを巡る何らかのトラブルが発生していたとの情報も紹介された。
動画内で小比類巻氏は、事件の最大の謎として「その黒い車に乗っていた人物たちは一体誰で、なぜ清水さんたちを追いかけることになったのか」と疑問を呈している。さらに、同行していた友人らの証言の変遷にも注目。初期報道では暴行場面を見ていないとされていたが、続報では友人たちも一緒に追われ、1人が軽傷を負っていたことが判明するなど、情報に食い違いがある点を指摘した。小比類巻氏は、追跡が「偶発的な出来事ではなく、そのトラブルの続きだったという可能性」に言及し、「これは傷害致死事件なのか、それとも相当の殺意を持って行われた暴行、つまり殺人なのか」と、事件の悪質性を見極める必要性を語った。
警察は現在、司法解剖を進めるとともに交友関係の洗い出しを行っている。小比類巻氏は、関係者のスマートフォンの通信履歴や位置情報などを重ね合わせることで、「事件前の数時間の行動と人間関係もかなり細かく見えてくることと思います」と総括した。残された多くの謎を解明するため、警察による今後の捜査展開が待たれる。
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。