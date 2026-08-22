【大雨ディズニー】「子連れ＋雨ディズニー」でも大満喫！赤ちゃん連れで楽しむ雨の日の過ごし方
YouTubeチャンネル「ありちゃんねる🎥🤍」が、「【大雨でも楽しめる?!】ディズニーランドに0歳1歳と一緒に行った日【Vlog】」と題した動画を公開しました。今回は、アリサさんが0歳と1歳の子どもたちや友人と一緒に回る、雨の日の東京ディズニーランドでの1日のリアルな様子を紹介しています。
お盆真っ只中、降水量1ミリの雨予報の日にパークへやってきたアリサさん。「子連れ＋雨ディズニーのご紹介ができたら」と意気込みます。入園後、まずは「プラズマ・レイズ・ダイナー」へ向かい、「シェフのおすすめセット」である「胡麻だれチキンの冷やしうどん」を堪能。食事中、窓の外を見ると突然のゲリラ豪雨が発生し、激しい雨に驚きつつも「運良く室内にいてよかったです！」と胸を撫で下ろしました。
その後、雨が上がったタイミングで「ミニーのスタイルスタジオ」へ向かい、ミニーちゃんと初めて対面して大喜びの一行。また、途中で「クリッターサンデー」を味わったり、「1stビジットのステッカー」を書いてもらったりとパークを存分に満喫します。午後からは再び雨脚が強まりますが、屋内で楽しめる「イッツ・ア・スモールワールド」に駆け込み、子どもたちも夢中でアトラクションを楽しみました。
さらに、ジェシー、デイジー、ドナルド、ミッキーなど、屋内のキャラクターグリーティング施設を次々と巡り、「キャプテンフックス・ギャレー」で限定の「スパークリングドリンク」やピザを味わいながら雨宿りをするなど、雨の日ならではの工夫でパークを楽しみ尽くす姿が収められています。
大雨という悪天候に見舞われながらも、室内アトラクションやキャラクターグリーティングを上手く組み合わせることで、赤ちゃん連れでも大満足の1日になったようです。子どもと一緒に雨の日のパークへお出かけする予定がある方は、スケジュールや回り方の参考にしてみてはいかがでしょうか。
お盆真っ只中、降水量1ミリの雨予報の日にパークへやってきたアリサさん。「子連れ＋雨ディズニーのご紹介ができたら」と意気込みます。入園後、まずは「プラズマ・レイズ・ダイナー」へ向かい、「シェフのおすすめセット」である「胡麻だれチキンの冷やしうどん」を堪能。食事中、窓の外を見ると突然のゲリラ豪雨が発生し、激しい雨に驚きつつも「運良く室内にいてよかったです！」と胸を撫で下ろしました。
その後、雨が上がったタイミングで「ミニーのスタイルスタジオ」へ向かい、ミニーちゃんと初めて対面して大喜びの一行。また、途中で「クリッターサンデー」を味わったり、「1stビジットのステッカー」を書いてもらったりとパークを存分に満喫します。午後からは再び雨脚が強まりますが、屋内で楽しめる「イッツ・ア・スモールワールド」に駆け込み、子どもたちも夢中でアトラクションを楽しみました。
さらに、ジェシー、デイジー、ドナルド、ミッキーなど、屋内のキャラクターグリーティング施設を次々と巡り、「キャプテンフックス・ギャレー」で限定の「スパークリングドリンク」やピザを味わいながら雨宿りをするなど、雨の日ならではの工夫でパークを楽しみ尽くす姿が収められています。
大雨という悪天候に見舞われながらも、室内アトラクションやキャラクターグリーティングを上手く組み合わせることで、赤ちゃん連れでも大満足の1日になったようです。子どもと一緒に雨の日のパークへお出かけする予定がある方は、スケジュールや回り方の参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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