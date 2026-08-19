祖母が孫たち総勢16名のために用意したものとは？「発想が天才！」「ばあば、スゴすぎる」「こんなおもてなしができるなんて素敵」



【写真】まだまだ、ずらりと料理が……！

「孫達が｢わ！すごい｣って言って楽しんでくれたので良かった」と、普段は夫さんと2人暮らしのyuyuna_32（yuyuna_32さん、以下yuyuna）さん。その準備に驚きの声がSNSであがりました。



用意したのは「お家ビュッフェ」と名付けて、キッチンカウンターの上にずらりと並んだ色とりどりの料理たち。大きなピザや揚げ物、サラダ、ポテトフライ、唐揚げ、おにぎり…などなど、目移り必至のラインアップです。



yuyunaさん「皆並んでると可愛い。 娘達も朝から買い物付き合ってくれてありがとう」



この投稿に「お孫さんのために、素敵なお婆ちゃま。そして娘さんも喜んでお手伝いしてくれたんだろうな〜家族仲良くて羨ましいです」「ばあば、スゴすぎる」「愛が溢れてますね」「こんなに美味しそうな料理を用意するのも勿論スゴいけど、なによりこのお家ビュッフェの発想が天才！」「こんなおもてなしができるなんて、素敵♡♡♡」「盛り上がったことでしょう♡」とyuyunaさんのアイデアに絶賛の嵐！



さらに「おばあちゃん初めまして孫です」「すごい！めちゃくちゃ楽しい🎶 私も孫だったの思い出したので行きたい」「あの時の孫です！！お箸とお皿と米持っていくね！！」と、参加したいがゆえに、孫や娘を名乗るユニーク発言が相次ぎ、それに対してyuyunaさんも「めちゃくちゃ孫が増えて嬉しいです」とコメント。温かな雰囲気に包まれました。



yuyunaさんにおうちビュッフェについて詳しく話をお聞きしました。



好きな食べ物を作ろうと思っていたら…

――集まった親族は総勢何名でしょうか？



「私たち夫婦を含め16名です。42歳長女家族4名、39歳長男家族5名、37歳次女家族5名です。孫は10歳から22歳まで総勢8名ですね」



――このアイデアはどのように？



「GWのときもお盆の帰省時はいつもBBQなんですが今回は違うのをと思い、孫たちの好きな食べ物を作ろうと考えていたら品数が増えてしまって…だったらいっそビュッフェ式にしたら、好きな物を取って食べるのも楽しいかもと思って初めてチャレンジしてみました」



――お孫さんたちの反応はいかがでしたか？



「孫達が『わ！すごい』って言って楽しんでくれたので良かった」などと言って喜んでくれました。嬉しかったです」



――ご用意された料理を教えてください



「ポテトフライ、唐揚げ、肉巻きアスパラフライ、豚チーズ大葉春巻き、手羽煮、照り焼き鶏、ミートボール、ナポリタン、ミニアメリカンドッグ、チヂミ、枝豆、マンドゥ、魚フライの南蛮漬け、おにぎり、サラダ（海藻・コーン・シーチキン）、ポテトサラダ、キューリと葱のコチュジャン和え、大学芋、ロピアで購入したピザです」



――すごい品数ですね！完食はされましたか？



「はい、無事すべてキレイになくなりました（笑）」



――工夫された点はありますか？



「一番小さい孫が小学生なので、その子が取れるかを考えて、串が付いている物は串が手前にくるように、などを考えました」



――苦労した点を教えてください



「品数があるので置く場所に悩みましたね。流し台に台を置いたのですが、それだけではすべるので、下にすべり止めを置いたりしました。あと、時間がたつと料理が冷めてしまうので、時々レンジやオーブンで温めなおすのは少し手間でした」



――また開催されますか？



「はい、そうですね。好評だったし楽しかったので、また機会があればやりたいと思います」



今回のおうちビュッフェは「娘たち2人が朝から買い物やお手伝いをしてくれたので今回実現したと思います」とyuyunaさん。大勢が集まる場で、このようなビュッフェ形式は特別感もあって楽しいですよね。



そんなyuyunaさん、ハンドメイドでいろいろな小物を制作しています。こちらもぜひチェックしてみてください。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・福尾 こずえ）