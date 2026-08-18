カブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２４）は１７日（日本時間１８日）に本拠地シカゴでのホワイトソックス戦に「１番・中堅」で先発出場し、初回に先頭打者だんの２９号を放ち、延長１０回にサヨナラ３０号２ランを放った。５打数４安打３打点。チームは延長１０回、７―５でサヨナラ勝ちした。

総立ちの本拠地リグリー・フィールドにファンの大歓声が爆発したのは延長１０回無死二塁だった。５番手の左腕スミスのカウント２―１からの４球目、外角の８１・９マイル（約１３１・８キロ）スライダーを完璧に捉えるとバットを右手でバットを掲げて確信歩き。角度３０度、打球速度９８・７マイル（約１５８・８キロ）で高々と上がると右翼席に突き刺さった。３０号サヨナラ２ランは飛距離３９１フィート（約１１９・２メートル）だった。これで２年連続で「３０―３０」を達成した。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると先頭打者本塁打とサヨナラ本塁打を放つのは史上７人目、２年連続「３０―３０」達成は１０人目の快挙だ。

試合を動かしたのもＰＣＡだった。初回先頭で右腕カスティジョの初球、内角低めの９４・９マイル（約１５２・７キロ）のフォシームをフルスイング。角度２８度、打球速度１０１・２マイル（約１６２・９キロ）で右翼席に運んだ。２９号先頭打者弾は飛距離３７６フィート（約１１４・６メートル）だった。続く鈴木誠也外野手も中堅へ２２号を運び、２―０とリードした。

２回は右前打、６回は四球、８回は二塁打と５度出塁した。歴史的な試合だった。

ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）がこの快挙の動画を投稿するとファンの喜びの声が殺到した。

「彼はまさにＭＶＰだ」「ＭＶＰＥＥＴ」「これこそがＭＶＰシーズンだ」「ＰＣＡはまさに大舞台で輝くスターだ」「彼は本当に次世代スターだ」

歴史的な１日にファンの興奮は止まらない。