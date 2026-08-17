■新体操 世界選手権（ドイツ・現地時間12〜16日）

【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

新体操の世界選手権がドイツのフランクフルトで行われ、団体総合で日本が銀メダルを獲得し（2種目合計56.700点）、3位までに与えられる2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得した。新体操勢の五輪出場は東京五輪以来2大会ぶり。出場権獲得は全競技を通じ、日本勢第1号となった。

日本体操協会を通じてキャプテンの田口久乃（19）は、「団体総合にて銀メダル、そして2028年ロサンゼルスオリンピック出場権を獲得しました」。西本愛実（18）は「たくさんの応援ありがとうございました」とコメントした。

日本は前回大会の金メダルに続き、2大会連続の表彰台となった。

【結果】

金 スペイン （57.450点 28.500点/28.950点）

銀 日本 （56.700点 28.150点/28.550点）

銅 ブラジル （55.500点 26.800点/28.700点）

※得点は 総合、ボール/フープ・クラブ

