買うべきドンキ新商品はどれ？ブチギレ氏原が「革命が起きた」と絶賛した神アイテムを大公開
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「凄い商品が出た！？ドンキ新商品をブチギレ氏原が食べ比べレビューしてみた」を公開した。偏食で知られるガリガリ体型の氏原を太らせるという名目のもと、ドン・キホーテで販売されているカロリーの高い弁当や、インパクト抜群の新作お菓子などを次々と実食。忖度なしの率直なレビューが繰り広げられた。
動画の序盤では、お菓子類のレビューからスタート。「バナナチップス海苔わさび味」という一風変わった商品に対し、氏原らは「甘いのかしょっぱいのか」と戸惑いながらも実食。バナナの甘さは控えめで、海苔わさびの風味が効いたサクサク食感に「普通に美味しい」と意外な高評価を下した。さらに、ドンキの人気商品である「韓国海苔」シリーズの食べ比べでは、評価が大きく分かれる結果に。「テリヤキわさび味」については「テリヤキは1ミリも想像つかない」とバッサリ切り捨てた一方、「ハニーバター味」を口にした瞬間、氏原は「革命が起きたくらいすごい！」と目を丸くし、「たらこパスタの終盤の味」という独自の表現で絶賛した。
メインディッシュとして登場したのは、「衝撃の一食」と銘打たれた高カロリー弁当シリーズとレトルトカレー。「とり唐てんこ盛りチリマヨカレー」は、大量のご飯の上にチリマヨソースが絡んだ唐揚げが敷き詰められた一品で、氏原は「学生大好き美味しい美味しいって感じ」と大興奮。755円という価格設定に対しても「チリマヨ唐揚げだけでも買う」とコスパの良さを高く評価した。対照的に「禁断ガーリック欧風カレー」では、一口食べた瞬間に強烈なニンニクの風味が広がり、「カレーより上回ってるニンニク」と、その尖りすぎた味付けに圧倒される様子を見せている。
単なる「美味しい」「まずい」の判断にとどまらず、価格とのバランスやパッケージの期待値とのギャップまで、独自の視点で深掘りした本動画。次にドン・キホーテへ足を運ぶ際は、彼らの忖度なしのレビューを参考に、一癖も二癖もある尖った商品に挑戦してみてはいかがだろうか。
動画の序盤では、お菓子類のレビューからスタート。「バナナチップス海苔わさび味」という一風変わった商品に対し、氏原らは「甘いのかしょっぱいのか」と戸惑いながらも実食。バナナの甘さは控えめで、海苔わさびの風味が効いたサクサク食感に「普通に美味しい」と意外な高評価を下した。さらに、ドンキの人気商品である「韓国海苔」シリーズの食べ比べでは、評価が大きく分かれる結果に。「テリヤキわさび味」については「テリヤキは1ミリも想像つかない」とバッサリ切り捨てた一方、「ハニーバター味」を口にした瞬間、氏原は「革命が起きたくらいすごい！」と目を丸くし、「たらこパスタの終盤の味」という独自の表現で絶賛した。
メインディッシュとして登場したのは、「衝撃の一食」と銘打たれた高カロリー弁当シリーズとレトルトカレー。「とり唐てんこ盛りチリマヨカレー」は、大量のご飯の上にチリマヨソースが絡んだ唐揚げが敷き詰められた一品で、氏原は「学生大好き美味しい美味しいって感じ」と大興奮。755円という価格設定に対しても「チリマヨ唐揚げだけでも買う」とコスパの良さを高く評価した。対照的に「禁断ガーリック欧風カレー」では、一口食べた瞬間に強烈なニンニクの風味が広がり、「カレーより上回ってるニンニク」と、その尖りすぎた味付けに圧倒される様子を見せている。
単なる「美味しい」「まずい」の判断にとどまらず、価格とのバランスやパッケージの期待値とのギャップまで、独自の視点で深掘りした本動画。次にドン・キホーテへ足を運ぶ際は、彼らの忖度なしのレビューを参考に、一癖も二癖もある尖った商品に挑戦してみてはいかがだろうか。
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