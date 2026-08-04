【映画ランキング】『スパイダーマン』新作が首位発進！ 『映画ちいかわ』は44億円突破
7月31〜8月2日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『スパイダーマン』シリーズ新章となる『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、初週金土日動員97万3000人、興収15億5900万円をあげ、初登場1位を獲得した。この数字は、歴代の『スパイダーマン』シリーズのなかでもトップのオープニング興収となった。
【写真で見る】7月31〜8月2日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、先週ダントツの首位発進を決めた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員76万6000人、興収10億7200万円と、今週も高稼働を見せたものの、ワンランクダウンした。累計では動員305万人、興収44億円を突破している。
3位は、シリーズ第33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が、初週金土日動員44万1000人、興収5億3900万円をあげ初登場。
4位は、公開5週目を迎えた『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員43万1000人、興収5億6200万円をあげランクイン。累計では動員691万人、興収97億円を突破。100億円は時間の問題となった。
5位は、公開3週目の『キングダム 魂の決戦』。累計では動員277万人、興収43億円を突破した。6位は、“海に選ばれた少女”モアナの冒険を描いたディズニー・アニメーションを実写化した『モアナと伝説の海』が初登場。
公開8週目を迎えた『Michael／マイケル』は7位に。累計では動員460万人、興収72億円を突破し、スマッシュヒットを記録している。
7月31〜8月2日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第2位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第3位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』
第4位：『トイ・ストーリー５』
第5位：『キングダム 魂の決戦』
第6位：『モアナと伝説の海』
第7位：『Michael／マイケル』
第8位：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』
第9位：『だぁれかさんとアソぼ？』
第10位：『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション／超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』
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2位は、先週ダントツの首位発進を決めた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員76万6000人、興収10億7200万円と、今週も高稼働を見せたものの、ワンランクダウンした。累計では動員305万人、興収44億円を突破している。
4位は、公開5週目を迎えた『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員43万1000人、興収5億6200万円をあげランクイン。累計では動員691万人、興収97億円を突破。100億円は時間の問題となった。
5位は、公開3週目の『キングダム 魂の決戦』。累計では動員277万人、興収43億円を突破した。6位は、“海に選ばれた少女”モアナの冒険を描いたディズニー・アニメーションを実写化した『モアナと伝説の海』が初登場。
公開8週目を迎えた『Michael／マイケル』は7位に。累計では動員460万人、興収72億円を突破し、スマッシュヒットを記録している。
7月31〜8月2日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第2位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第3位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』
第4位：『トイ・ストーリー５』
第5位：『キングダム 魂の決戦』
第6位：『モアナと伝説の海』
第7位：『Michael／マイケル』
第8位：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』
第9位：『だぁれかさんとアソぼ？』
第10位：『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション／超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』