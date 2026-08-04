最も切ない謎に包まれた“ロマンチックミステリー”誕生 大泉洋＆松田龍平『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』本予告＆ポスター解禁
12月25日公開の映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』より、探偵（大泉洋）と相棒・高田（松田龍平）の名コンビが身体を張って危機に立ち向かう本予告映像＆ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】二つの依頼がひとつにつながる――スリル満点！ 『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』本予告
本作は、アジア最北の歓楽街・札幌ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋「探偵」と、松田演じる相棒「高田」が、毎度厄介な事件に巻き込まれていく姿を描いた「探偵はBARにいる」シリーズの最新作。監督は『孤狼の血』シリーズや『死刑にいたる病』で知られる白石和彌、脚本はこれまでのシリーズすべてを担当する古沢良太。
本作の2人のヒロインとして、探偵が“かつて愛した女性”の純子役を鈴木京香、事件のカギを握るアケミ役を蒔田彩珠が演じる。そのほか、山本耕史、音尾琢真、中村倫也、堀内敬子、尾美としのり、田口浩正、野中隆光、水澤紳吾ら多彩な俳優陣が出演。2020年台の「今」を映し出す新たな「探偵」が、この冬、最も切なくロマンチックな一作として誕生する。
本予告映像は、「最愛の人は、復讐とともに――」という意味深なキーフレーズと、探偵＆高田のもとへ「謎の手紙を届ける」「家出した少女を連れ戻す」という全く異なる2つの依頼が舞い込むところからスタート。探偵は、自身がかつて愛した女性・純子（鈴木）から「あなたじゃなきゃダメなのよ」と言われ謎の手紙を届けに動き、高田は、源ちゃん（マギー）の姪っ子・アケミ（蒔田）を連れ戻すために車を走らせる。
探偵と高田、それぞれが別の依頼解決に乗り出す中、何ら関係ないはずの2つの依頼が、雪に閉ざされた斗古誕（とこたん）の町で渦巻く陰謀へとつながっていく。「純子、君は何をしようとしているんだ」という探偵の呟きに重なり映し出される愁いを帯びた表情の純子には、胸に秘めた“ある計画”があった。
映像にはさらに、斗古誕の現町長・奥寺（山本）や町を牛耳る実業家・森（音尾）、ススキノの裏組織「桐原組」で新たな若頭を務める安達（中村）ら、アクの強い新キャラクターたちも続々と登場し、隠された秘密が徐々に明らかになっていく。ラストは「さよなら、探偵さん」とミステリアスに言い放つ純子の姿も映し出され、探偵の最後をも予感させる。
果たして、純子が目論む“ある計画”とは？探偵と高田はそれぞれの依頼人を守り抜き、白い雪の中に眠る黒々とした陰謀を暴くことができるのか。怒涛のミステリー展開が押し寄せ、探偵＆高田の名コンビが身体を張って危機に立ち向かう姿に胸が高鳴る予告映像となっている。
本ポスタービジュアルは、探偵、高田、純子、アケミ、そしてシリーズの代名詞の1つでもある高田号が情感たっぷりに描かれたもの。降り積もった真っ白な雪の中央には、「さよなら、探偵さん」というコピーが置かれ、横に居並ぶ探偵と純子、そして高田とアケミの組み合わせがそれぞれ違った方向に視線を投げかける様子は、物語の大きな軸となる“2つの依頼”が交錯して行き着く先を予感させる。美しさと切なさが大きな謎とともに交わり合う、“ロマンチックミステリー”の幕開けを伝えるビジュアルに仕上がった。
映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』は12月25日全国公開。
【動画】二つの依頼がひとつにつながる――スリル満点！ 『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』本予告
本作は、アジア最北の歓楽街・札幌ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋「探偵」と、松田演じる相棒「高田」が、毎度厄介な事件に巻き込まれていく姿を描いた「探偵はBARにいる」シリーズの最新作。監督は『孤狼の血』シリーズや『死刑にいたる病』で知られる白石和彌、脚本はこれまでのシリーズすべてを担当する古沢良太。
本予告映像は、「最愛の人は、復讐とともに――」という意味深なキーフレーズと、探偵＆高田のもとへ「謎の手紙を届ける」「家出した少女を連れ戻す」という全く異なる2つの依頼が舞い込むところからスタート。探偵は、自身がかつて愛した女性・純子（鈴木）から「あなたじゃなきゃダメなのよ」と言われ謎の手紙を届けに動き、高田は、源ちゃん（マギー）の姪っ子・アケミ（蒔田）を連れ戻すために車を走らせる。
探偵と高田、それぞれが別の依頼解決に乗り出す中、何ら関係ないはずの2つの依頼が、雪に閉ざされた斗古誕（とこたん）の町で渦巻く陰謀へとつながっていく。「純子、君は何をしようとしているんだ」という探偵の呟きに重なり映し出される愁いを帯びた表情の純子には、胸に秘めた“ある計画”があった。
映像にはさらに、斗古誕の現町長・奥寺（山本）や町を牛耳る実業家・森（音尾）、ススキノの裏組織「桐原組」で新たな若頭を務める安達（中村）ら、アクの強い新キャラクターたちも続々と登場し、隠された秘密が徐々に明らかになっていく。ラストは「さよなら、探偵さん」とミステリアスに言い放つ純子の姿も映し出され、探偵の最後をも予感させる。
果たして、純子が目論む“ある計画”とは？探偵と高田はそれぞれの依頼人を守り抜き、白い雪の中に眠る黒々とした陰謀を暴くことができるのか。怒涛のミステリー展開が押し寄せ、探偵＆高田の名コンビが身体を張って危機に立ち向かう姿に胸が高鳴る予告映像となっている。
本ポスタービジュアルは、探偵、高田、純子、アケミ、そしてシリーズの代名詞の1つでもある高田号が情感たっぷりに描かれたもの。降り積もった真っ白な雪の中央には、「さよなら、探偵さん」というコピーが置かれ、横に居並ぶ探偵と純子、そして高田とアケミの組み合わせがそれぞれ違った方向に視線を投げかける様子は、物語の大きな軸となる“2つの依頼”が交錯して行き着く先を予感させる。美しさと切なさが大きな謎とともに交わり合う、“ロマンチックミステリー”の幕開けを伝えるビジュアルに仕上がった。
映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』は12月25日全国公開。