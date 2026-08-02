清水アキラ、三男・良太郎さんの訃報に悲痛な思い「無念でなりません」
ものまねタレントの清水アキラが2日、公式サイトを更新し、この日報じられた三男・清水良太郎さんの訃報に触れ、現在の悲痛な思いをつづった。
【写真】＜エンタメ界・2025年に亡くなった方々＞世界的名優に人気レスラーも
清水さんは、父・アキラさんと同じくものまねタレントとしてテレビなどで活躍し、最近はYouTubeに活動の場を移していた。
公式サイトではこの訃報に触れ「あまりにも突然のことで、今はまだ私自身もこの現状を受け止めることができておりません」とし、「元気が一番の親孝行と思っておりましたが無念でなりません」と親としての無念をつづっている。
■ 公式サイトコメント全文
清水アキラより皆様へ
2026.08.02
皆様へ
この度、私の大切な息子、清水良太郎が亡くなりました。
あまりにも突然のことで、今はまだ私自身もこの現状を受け止めることができておりません。
良太郎を支えてくださったファンの皆様、仕事でお世話になった方々、
関わってくださったすべての方に心より感謝申し上げます。
今は家族にとってあまりに辛く、悲しい時間が続いております。
どうか今しばらく、私たち家族に良太郎を偲ぶ時間を与えていただければ幸いです。
親子でコンサートをさせていただき、良太郎の歌声を聴くのが何よりの幸せでした。
思いやりがあって、とても優しい子でした。
元気が一番の親孝行と思っておりましたが無念でなりません。
良太郎の分まで長生きしようと思っております。
2026年8月2日
清水アキラ
引用：清水アキラ公式サイト
【写真】＜エンタメ界・2025年に亡くなった方々＞世界的名優に人気レスラーも
清水さんは、父・アキラさんと同じくものまねタレントとしてテレビなどで活躍し、最近はYouTubeに活動の場を移していた。
公式サイトではこの訃報に触れ「あまりにも突然のことで、今はまだ私自身もこの現状を受け止めることができておりません」とし、「元気が一番の親孝行と思っておりましたが無念でなりません」と親としての無念をつづっている。
清水アキラより皆様へ
2026.08.02
皆様へ
この度、私の大切な息子、清水良太郎が亡くなりました。
あまりにも突然のことで、今はまだ私自身もこの現状を受け止めることができておりません。
良太郎を支えてくださったファンの皆様、仕事でお世話になった方々、
関わってくださったすべての方に心より感謝申し上げます。
今は家族にとってあまりに辛く、悲しい時間が続いております。
どうか今しばらく、私たち家族に良太郎を偲ぶ時間を与えていただければ幸いです。
親子でコンサートをさせていただき、良太郎の歌声を聴くのが何よりの幸せでした。
思いやりがあって、とても優しい子でした。
元気が一番の親孝行と思っておりましたが無念でなりません。
良太郎の分まで長生きしようと思っております。
2026年8月2日
清水アキラ
引用：清水アキラ公式サイト