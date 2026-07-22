2024年10月にステージ4Bの「原発不明がん」であることを公表し、現在闘病中の評論家・山田五郎氏（67）のYouTube「オトナの教養講座」は22日、公式Xを更新。「ご報告がございます」と、同日午後3時に動画を更新することを告知した。

ステージ4Bの「原発不明がん」を公表していた山田氏。公式Xを通じ「本日15時、山田五郎所属事務所より当チャンネルの動画配信にてご報告がございます。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

17日に更新した動画では、最新刊「光の西洋絵画史」（創元社）シリーズの発売を発表。鼻にチューブを装着した状態で登場し、スタッフに「五郎さん、お久しぶりの収録になりますが」と振られると「はい、このザマですけどね」と答え、「体調はあまりよくない？」の質問には「もうご覧の通りですわ、はい」と応じていた。

続けて「3月に昏睡してからさ、歩けなくなって車いすになったじゃん。その次さ、腹水と胸水が溜まって呼吸が困難になって、これじゃん」と鼻のチューブが酸素吸入であることを説明。さらに「この俺がだよ、飯が食えなくなって、固形物が一切食えなくなって。トドメにこの俺がだよ、タバコが吸えなくなった」といい「人間立って歩いて飯食えてるうちは死なないと思ってたけど、もう死ぬよ。立って歩くことも飯食うこともできねぇ。そんな状態です」と、ゆっくりと、少し弱々しい声色で語っていた。