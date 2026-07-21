警察が逮捕に踏み切った身柄保護という真の狙い

車に包丁を置いていただけで逮捕された理由を推測

事件の発端となった夫からの行方不明届

女性教師が銃刀法違反で逮捕された事件の概要

元警視庁刑事が読み解く連続“脱糞”騒動のナゾ「被害届」を出さない店舗の事情

元警視庁刑事が指摘する「法医学的所見が暴く真相」大阪なみはや大橋・遺体遺棄事件に見る知られざる捜査手法

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。