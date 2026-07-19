出張や旅行で損しない！アパ、東横INN、ルートインの3大ビジネスホテル徹底比較
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【ホテル比較】アパホテル、東横INN、ルートインの3つのビジネスホテルを比較してみました。」と題した動画を公開した。動画では、日本の3大ビジネスホテルチェーンであるアパホテル、東横INN、ルートインのそれぞれの特徴や宿泊費の相場、朝食のクオリティなどを比較し、利用シーンに応じた選び方のヒントを提示している。
まず紹介されたのは「アパホテル」。コンセプトに「新都市型ホテル」を掲げ、自動でチェックインやチェックアウトが完結する利便性が高い。客室の広さは9～11平米と一般的なビジネスホテルに比べて狭い傾向にあるが、これは寝るだけのための部屋なら広さは最低限で良いという合理的な考えに基づき、その分客室数を増やしているためだと語る。また、1泊の宿泊費の相場は5,000～7,000円で、有料の朝食は高価だが料理の種類も多くクオリティが高いと評価した。
続いて「東横INN」は、宿泊費が6,000～9,000円の間に収まることが多く、繁忙期でも大幅な値上げが起こらない「価格の安定性」を魅力として挙げている。客室は11～13平米と丁度良い広さで、最大の売りである無料朝食はどの店舗でも必ず付いており、特に汁物の種類が豊富な点が嬉しいポイントだという。
最後に紹介された「ルートイン」は、都心以外の高速道路インター付近に建てられていることが多く、車での出張利用に適している。宿泊費は8,000～11,000円とやや高めだが、大浴場が備わっており、無料朝食も揚げ物や粉物など献立のバリエーションが豊かだ。さらに客室内でWOWOWが無料で視聴できる点にも触れている。
総括として、多くのホテルに宿泊してきた同チャンネルならではの視点で、各ホテルの強みを分析。コストパフォーマンスや安定感を求めるならアパホテルや東横INN、会社から宿泊費が支給される場合は「迷うことなくこのルートインをおすすめします」と推奨するなど、目的に合わせた明確な基準を示し、視聴者の選択を後押しする内容となっている。
まず紹介されたのは「アパホテル」。コンセプトに「新都市型ホテル」を掲げ、自動でチェックインやチェックアウトが完結する利便性が高い。客室の広さは9～11平米と一般的なビジネスホテルに比べて狭い傾向にあるが、これは寝るだけのための部屋なら広さは最低限で良いという合理的な考えに基づき、その分客室数を増やしているためだと語る。また、1泊の宿泊費の相場は5,000～7,000円で、有料の朝食は高価だが料理の種類も多くクオリティが高いと評価した。
続いて「東横INN」は、宿泊費が6,000～9,000円の間に収まることが多く、繁忙期でも大幅な値上げが起こらない「価格の安定性」を魅力として挙げている。客室は11～13平米と丁度良い広さで、最大の売りである無料朝食はどの店舗でも必ず付いており、特に汁物の種類が豊富な点が嬉しいポイントだという。
最後に紹介された「ルートイン」は、都心以外の高速道路インター付近に建てられていることが多く、車での出張利用に適している。宿泊費は8,000～11,000円とやや高めだが、大浴場が備わっており、無料朝食も揚げ物や粉物など献立のバリエーションが豊かだ。さらに客室内でWOWOWが無料で視聴できる点にも触れている。
総括として、多くのホテルに宿泊してきた同チャンネルならではの視点で、各ホテルの強みを分析。コストパフォーマンスや安定感を求めるならアパホテルや東横INN、会社から宿泊費が支給される場合は「迷うことなくこのルートインをおすすめします」と推奨するなど、目的に合わせた明確な基準を示し、視聴者の選択を後押しする内容となっている。
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