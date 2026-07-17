7月17日午前、三重県の四日市市沖に到着した原油タンカー。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後初めてとなる、メキシコ産原油を積んでいます。

【写真を見る】“メキシコ産”原油が日本到着 タンカーが三重･四日市に ホルムズ海峡の事実上封鎖後“初” 喜望峰経由で約70日航行

（村上康平カメラマン 7月17日午前8時ごろ 三重･四日市市沖）

「メキシコで原油を積んだタンカーが、四日市の沖合に到着しました」

調達したコスモ石油によると、タンカーは約100万バレルのメキシコ産原油を積んで、南アフリカの喜望峰経由で約70日間航行。



四日市市の沖合6キロにある、石油受け入れ施設への到着を目指していました。

メキシコから原油輸入は3年ぶり

（村上カメラマン ）

「船を使ってタンカーをシーバースまで押し込む作業をしています」



日本がメキシコから原油を輸入するのは3年ぶり。今回、一部を四日市市内の製油所で精製したあと、残りの原油は18日以降に千葉県の製油所に移され精製します。

メキシコ産の原油は中東産と特徴が似ており、日本の製油所でも精製がしやすいということです。



今回メキシコから調達した「100万バレル」は、国内消費の「0.3日分」に相当します。