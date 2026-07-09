見違えるほどスッキリ！荷物で埋まった汚部屋リビングが大改造で驚きのビフォーアフターに

でも私は妥協しない・捨てることをしない母

【母の手編みが大量に】毛糸の服が想像以上でした…一枚ずつ行き先を決めます|布と毛糸のタワー③

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。