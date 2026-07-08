【最新比較】どれを買うべき？Fire TV Stickの人気4モデルを徹底比較
リニューアルされたエントリーモデルから高画質な4K対応モデルまで選択肢が増え、どれを選べばいいか迷っている人も多いのではないでしょうか。
今回は、2026年4月に発売された最新の「Fire TV Stick HD」を含む、代表的な4モデルを徹底比較。自分に合った一台を探してみてくださいね。
→ プライスダウン中の「Amazon デバイス」はこちら
→「Amazon プライムデー」はこちら
Fire TV Stick シリーズ 4モデルの違いをざっくり把握
リニューアルしたエントリーモデル「HD」から最上位の4K Maxまで、すべてのモデルがAlexa音声リモコンに対応していますが、中身（スペック）が大きく異なります。
「HD」は4Kがいらない人向けの安くて使いやすいモデルです。「4K Select」は安く4Kを始めたい人向け。「4K Plus」は動きがサクサクで一番おすすめなバランス型。「4K Max」は動画やゲームをたくさん保存できる最高性能のモデルです。テレビの画質や家のWi-Fiに合わせて選びましょう。
【New】「とにかく安く・手軽に始めたい」ならFire TV Stick HD
2026年4月30日に発売されたばかりの最新エントリーモデル。フルHD（1080p）テレビをお使いの方や、寝室・子ども部屋のサブテレビ用として「4K画質は不要」と割り切るなら最も経済的な選択肢です。HDR10対応で、安価ながら標準的な動画視聴には十分なサクサク感を提供します。
【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,780円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「安く4Kデビューしたい」ならFire TV Stick 4K Select
最もお手頃にHDR10+対応の4Kを楽しめますが、Dolby Atmos非対応で音質は控えめ。普段使いの動画視聴なら十分速く、フルHDからのステップアップには最適です。
Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 4,780円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「バランス重視でストレスフリー」ならFire TV Stick 4K Plus
価格と性能のスイートスポットで、メモリ増によりアプリ切り替えが快適に。Dolby Visionで鮮やかな映像、Wi-Fi 6で安定した配信を実現しています。家族共有や日常ストリーミングにぴったりで、迷ったらこれ一択。
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「最高速と拡張性を求める」ならFire TV Stick 4K Max
ストレージ倍増でアプリをたくさん入れられ、Wi-Fi 6Eで混雑時も安定。処理速度微差ながらゲーム配信向きで長く使える上位機です。ヘビーユーザーや将来への投資に。
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
12,980円 → 7,980円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
購入前にチェックしたいテレビとWi-Fi環境の相性
Fire TV Stickを選ぶ際は、手持ちの「テレビの解像度」と「Wi-Fi環境」が鍵になります。テレビがフルHD（またはそれ以下）なら「Fire TV Stick HD」で十分その性能を活かせます。一方、テレビが4K対応でルーターがWi-Fi 5なら「4K Select」や「4K Plus」で十分ですが、最新のWi-Fi 6/6E環境なら「4K Max」の恩恵を最大限に受けられます。
なお、Alexa音声操作は全モデル共通で、Prime VideoやNetflixがサクッと起動できます。
Amazon プライムデーで最大46%OFFに割引中
7月7日（火）から、Amazon プライムデーが開催中です。新登場の「HD」も含め、自分や家族に最適な一台を選んでお得に購入してくださいね。
【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,780円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 4,780円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
12,980円 → 7,980円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜グレーシャーホワイト
7,480円 → 5,230円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ プライスダウン中の「Amazon デバイス」はこちら
→「Amazon プライムデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります