【最新比較】どれを買うべき？Fire TV Stickの人気4モデルを徹底比較

Fire TV Stick シリーズ 4モデルの違いをざっくり把握

【New】「とにかく安く・手軽に始めたい」ならFire TV Stick HD

「安く4Kデビューしたい」ならFire TV Stick 4K Select

「バランス重視でストレスフリー」ならFire TV Stick 4K Plus

「最高速と拡張性を求める」ならFire TV Stick 4K Max

購入前にチェックしたいテレビとWi-Fi環境の相性

Amazon プライムデーで最大46%OFFに割引中

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります