52歳で早期退職すると年金はどれくらい減る？意外と知らない「ねんきん定期便」から見る老後資金のリアル
YouTubeチャンネル「【50代おひとりさま】ちゃあのセミリタイア実録」が、「【年金額公開】退職前後のねんきん定期便を比べてみたら...／52歳で早期退職した社畜の末路...」を公開した。
52歳で早期退職した投稿者のちゃあが、会社員時代と現在の「ねんきん定期便」を比較し、年金受給見込額がどれくらい減少したのかを解説している。
早期退職にあたり、老後資金をどれだけ蓄えればいいか悩んだというちゃあ。その原因の一つは「早期退職をすることで年金がどれぐらい減ってしまうのかわからなかった」ことにあったと語る。
動画では、自身のねんきん定期便を公開し、具体的な数値を検証した。
まず、会社員時代の定期便では、65歳から受け取れる見込額は月額16万4243円だったが、52歳で退職し、厚生年金から国民年金のみの加入となった現在の見込額は月額14万638円に減少。
定年まで働き続けた場合と比べ、毎月2万3604円も受け取れる金額が下がるという厳しい結果を算出した。
一方で、老齢基礎年金（国民年金）部分の見込額が、会社員時代よりも約2万円増えている点にも着目した。
これは物価高騰に対応するため、2024年4月に年金額が2.7%引き上げられたことが要因だと説明。「物価に合わせて受給額が上がっていく年金の仕組みはかなり魅力」と、国の制度としての信頼性や強みを評価した。
年金は生きている限り支給される「老後の心強い収入源」であると述べる一方、早期退職による減少分は自身の資産から補填する必要があると指摘。「複数の収入源を持てるように頑張っていきたい」と語り、自身のYouTubeチャンネルが収益化の条件を満たしたことも報告した。
早期退職後のリアルな年金事情と、老後資金計画の重要性を考えさせる内容となっている。
52歳で早期退職した投稿者のちゃあが、会社員時代と現在の「ねんきん定期便」を比較し、年金受給見込額がどれくらい減少したのかを解説している。
早期退職にあたり、老後資金をどれだけ蓄えればいいか悩んだというちゃあ。その原因の一つは「早期退職をすることで年金がどれぐらい減ってしまうのかわからなかった」ことにあったと語る。
動画では、自身のねんきん定期便を公開し、具体的な数値を検証した。
まず、会社員時代の定期便では、65歳から受け取れる見込額は月額16万4243円だったが、52歳で退職し、厚生年金から国民年金のみの加入となった現在の見込額は月額14万638円に減少。
定年まで働き続けた場合と比べ、毎月2万3604円も受け取れる金額が下がるという厳しい結果を算出した。
一方で、老齢基礎年金（国民年金）部分の見込額が、会社員時代よりも約2万円増えている点にも着目した。
これは物価高騰に対応するため、2024年4月に年金額が2.7%引き上げられたことが要因だと説明。「物価に合わせて受給額が上がっていく年金の仕組みはかなり魅力」と、国の制度としての信頼性や強みを評価した。
年金は生きている限り支給される「老後の心強い収入源」であると述べる一方、早期退職による減少分は自身の資産から補填する必要があると指摘。「複数の収入源を持てるように頑張っていきたい」と語り、自身のYouTubeチャンネルが収益化の条件を満たしたことも報告した。
早期退職後のリアルな年金事情と、老後資金計画の重要性を考えさせる内容となっている。
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