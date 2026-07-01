浮気調査や身辺調査を手がけるMR探偵事務所（東京都新宿区）が、「夫婦関係の満足度」に関する調査を実施し、その結果を発表しました。

【画像】うわ…生々しい… コチラが既婚者たちが答えた「スキンシップ」「性生活」のリアルな実態です（図解：7枚）

既婚者の約5人に1人が浮気・不倫を経験

調査は6月15日、30〜59歳の既婚男女655人を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「現在の夫婦関係にどの程度満足していますか？」と質問すると、「非常に満足している」が28.7％、「やや満足している」が45.5％、「あまり満足していない」が16.3％、「まったく満足していない」が9.5％という結果になりました。

また、「これまでに、配偶者以外の相手と浮気・不倫関係になった経験はありますか？」と聞くと、「ある」と答えた人は20.8％となりました。既婚者の約5人に1人が、配偶者以外の相手との浮気・不倫関係を経験したことがあると回答しています。

浮気・不倫経験が「ある」と回答した割合は、「非常に満足している」層で20.7％、「やや満足している」層で18.5％、「あまり満足していない」層で21.5％、「まったく満足していない」層で30.6％となりました。夫婦関係に「まったく満足していない」層は、「やや満足している」層より、浮気・不倫経験者の割合が12.1ポイント高い結果となっています。

さらに、「これまでに、配偶者以外の相手との浮気・不倫を考えたことはありますか？」と質問したところ、「現在ある」が10.5％、「過去にあった」が19.7％で、合計30.2％が浮気・不倫を考えた経験があると回答しました。

この結果について同事務所は、「浮気・不倫の経験の有無と、考えたことがあるという回答は同一ではありませんが、夫婦関係の中で配偶者以外の相手を意識した経験がある人は、決して少なくないことがうかがえます」とコメントを寄せています。

既婚者の皆さん、浮気・不倫を考えたことはありますか……？