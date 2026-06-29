高さ約100cmの超ド級サイズ　「カードキャプターさくら」木之本桜が巨大ぬいぐるみに

本編に登場したバトルコスチュームを身に纏ったさくらが、巨大なぬいぐるみになって登場。

株式会社タイトーは、同社が展開する超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」の新商品として、「どきゅーと カードキャプターさくら〜クリアカード編〜 超特大ぬいぐるみ 木之本桜」の予約販売を行うことを発表しました。メーカー直販のECサイト「TAITO GEAR&GOODS」にて、7月3日11時より予約受付が開始されます。

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■ ピンクのコスチュームやレースのディテールを丁寧に再現

「どきゅーと」は、超ド級のサイズ感とキュートさをテーマにした超特大ぬいぐるみブランド。約100cmサイズという圧倒的な存在感に加えて、可愛らしいデフォルメデザインが特徴となっています。

今回立体化された木之本桜のぬいぐるみは、頭頂までの高さが約100cm、幅が約70cm、奥行きが約75cmという存在感のある大きさで構成されています。

作中でおなじみのピンクのコスチュームは、ケープやスカートの裾から覗くレースのディテールに至るまで丁寧に作り込まれており、コスチュームの縁取りを彩る赤と白のストライプや足元のリボン、背後からも目を引く大きな帽子など、ブランド特有の愛らしいシルエットで各部のパーツが表現されています。

■ 7月3日より予約開始 購入金額分クーポンが当たるXキャンペーンも

商品の販売価格は税込6万6000円で、対象年齢は15歳以上。予約期間は7月3日11時から8月10日23時59分までとなっており、製品の発送は2027年2月頃を予定しているとのことです。

また、今回の予約開始を記念して、TAITO GEAR&GOODSの公式Xアカウントにてフォロー＆リポストキャンペーンの実施も予定されています。

予約開始と同時の7月3日11時から7月6日23時59分までの期間中、アカウントをフォローして対象の投稿をリポストした人の中から抽選で1名に、同商品の購入金額分に相当するクーポンコードがプレゼントされるとのことでした。

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Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062906.html