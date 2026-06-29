KDDIは、新施設「POP Culture Style IKEBUKURO」を7月3日に開業する。東京・池袋の「au Style IKEBUKURO」2階に位置し、地域の特色とデジタル技術を融合させた新しい「au Style」の第1弾となる。

AIバーチャルヒューマンや大型サイネージによる映像演出

店舗の入り口には、AIを搭載した精巧なバーチャルヒューマン「Zinn」のデジタルサイネージが設置される。来店客を出迎えるとともに、店内の案内や期間限定でコラボレーションしているコンテンツを紹介する。

バーチャルヒューマン「Zinn」が接客する

店内の大型サイネージでは、人気アニメ作品の世界観や聖地を再現した映像が映し出され、作品の舞台に足を踏み入れたかのような没入感を体験できる。

大型サイネージでの演出イメージ

サイネージはAIカメラと連動しており、来店客の属性情報や来店状況に応じたウェルカムコンテンツの提供が予定されている。今後、来店や商品購入などの店内体験に応じて獲得できるデジタルバッジも導入されるという。

イベントスペースとグッズショップを展開

施設内はイベントスペースとグッズショップの2エリアで構成される。

イベントスペース

可変式のイベントスペースでは人気作品のポップアップショップや企画展が期間限定で開催される。

グッズショップでは、運営パートナーであるナターシャが手がけるオンラインショップ「ナタリーストア」の人気タイトルのオリジナルグッズが展示・販売され、実際に手に取って購入できる。

7月3日からのオープニング企画として、「『ラブライブ！シリーズ PremiumShop』Summer Birthday Collection」と「アニメ『魔入りました！入間くん』PremiumShop」という2つの期間限定ポップアップショップが展開される。

期間限定ポップアップショップ 「『ラブライブ！シリーズ PremiumShop』Summer Birthday Collection」 2026年7月3日～10月1日 「アニメ『魔入りました！入間くん』PremiumShop」 2026年7月3日～7月30日

アニメやマンガの聖地とされる池袋において、テクノロジーを活用することで、ファンが作品の世界観に深く浸りながら新しいエンターテインメントを体験できる空間を目指す。

本施設の運営で得た知見をもとに、地域ごとの特色やカルチャーと融合した新たな「au Style」の形を全国へ展開していく方針を掲げている。

店舗情報 施設名

POP Culture Style IKEBUKURO

住所

東京都豊島区東池袋1-14-1

au Style IKEBUKURO 2F

営業時間

10時～20時