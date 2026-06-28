お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（52）が、27日放送のフジテレビ系「千原ジュニアのへべれけ」（午後11時40分）に出演。若者の認知度にショックを受けた。

千原ジュニアとゲストによるトークバラエティー。この日はふかわりょう、オードリーの春日俊彰、SWEET STEADYの塩川莉世、白石まゆみがゲスト出演した。

ふかわは、SWEET STEADYの2人を前に「多分彼女たちにとって、テレビってそんなに」とSNS世代にとってテレビの価値が下がっていると説明。続けて「我々からしたらね？春日君。テレビ一択だったじゃん」と投げかけた。

春日は「テレビが一番上です。今もそうです。昔も今もこれからも、テレビが一番上です」と断言したが、ふかわは「おふたりからすると、テレビに出なくても武道館とかライブいけるよね？」と質問。塩川は「そうですね。SNSでどれくらい知名度があるかとか、伸びがいいかとかによってライブの仕方が変わってくるので」と語った。

ふかわが「ジュニアさん、私共大尊敬なんですけど、認知度で言うと10代ちょっと黄色信号かもしれません」と訴えると、ジュニアは「俺、そんなえらそうに言うつもりはないんやけど、『サインいいですか？』ってこういうお店（居酒屋）で言われたの」と回想。「持ってきた女の子が『っていうか…どちら様ですか？』って」と自身と知らずにサインを頼まれたという。

また「店長に言われて来てんねんけど。21、2の子」としつつ、「ほんまフルで言うた。『俺やで！？』って。ボケじゃないのよ。『俺やで』が」と若者への認知度に危機感を募らせていた。