タレントの大桃美代子が、ＣＡに注意されてしまった機内での行動についてつづった。

２８日までに自身のインスタグラムを更新し「そりゃ、そうだ！」と題して投稿。「ビジネスクラスでＣＡさんから言われた事」と題した動画もアップした。「飛行機に乗ってウキウキして撮ってたら、、、ＣＡさんに、『私たちの顔を写さないで』と、言われました。ＣＡさんを撮っていたのではなく、座席や、自分を撮っていたのです」という。

座席で過ごす自分の姿が映るようにカメラを設置して撮影した動画の一部をアップ。それを見ると確かに、配膳するＣＡの姿も映ってしまっている。

大桃は「自撮りでしたが、勝手に撮られていると思われたのか、、、『貴方（あなた）を撮っていません。セルフィー（自撮り）です』とお伝えしました」とやり取りを明かす。「確かに、ＳＮＳでもＣＡさんのお顔が出ている物もお見かけします。自分だって、勝手に撮られたら、嫌ですよね。プライバシーの侵害になります。ＣＡさんのお仕事がら、嫌な顔出来ないし、、、沢山（たくさん）嫌な思いをされたんだと思います」と相手の気持ちを想像し「カスハラにならないように気をつけたいですね。今の時代、怒ったほうが、負け。穏やかに過ごす事が自分を守る事になる。ホワイト社会ですから、、、。」と言い聞かせるようにつづる。

そして「働き易い職場は、お客も一旦を担っている。リッツ・カールトンにクレドという規約があるのですが、１番最初に書いてあるのが『紳士淑女たれ！』近くの人を嫌な気持ちにさせない。心がけたいと思った出来事でした」と反省。「カスハラ、知らないうちにしてるかも、、、皆さんはどうですか？」と呼びかけた。