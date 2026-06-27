「私が支える側になり、あらためて気づいたこともありました」

地中海に浮かぶマルタ共和国を舞台におこなわれた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）でクイーンに選ばれた永尾まりや。6月といえばジューンブライドの時季だが、まさかその報告に

「じつは、昨年からアイドルのプロデュースをしているんです。アイドルとして活動することはあっても、裏方は初めてなので、分からないことも多いんです。細かい作業もたくさんあって、AKB48時代のスタッフさんたちはこんなに大変だったんだと驚いています。支える側に立ったつもりが、たくさんの方々に支えられているんだと実感しました。今まで以上に関わるすべての人に感謝の気持ちを忘れず、世界進出も視野に入れているので夢は大きく頑張ります！」

アイドルプロデューサーとしての顔も持ちながら、長野県佐久市の観光大使も務めている。

「地方ロケでいろんなところに行きますが、そのなかでも長野県の佐久市は特別で。プライベートでゴルフに行ったり、お気に入りの場所が増えていくんです。特におすすめしたいのは佐久鯉です。今まで鯉は臭みがあり苦手だなと避けてきましたが、きれいな川の水で育てられているので本当に美味しいんです。家を建てるならこのへんかなと考えているので、動きがあったらまたお知らせしますね（笑）」

ながおまりや

32歳 1994年3月10日生まれ 神奈川県出身 T159 2009年「AKB48第六回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動する。2016年に卒業し、現在は、俳優、モデル、タレントとして活躍しながら、長野県佐久市の観光大使も務める。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔も持つ。そのほか最新情報は公式X（@mariyagiii310）、公式Instagram（@mariyagi_san）にて

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写真・TOYO

スタイリスト・野田奈菜子

ヘアメイク・エノモトマサノリ