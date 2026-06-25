¸µTOKIO»³¸ýÃ£Ìé»á¤¬YouTube³«Àß ¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤è¤ê¤âÃÏ¾åÇÉÉüµ¢¤¬¶á¤¤ÈéÆù¤È¸½¾õ
¡¡¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé»á¡Ê54¡Ë¤¬6·î24Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·½é²óÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÃæµïÀµ¹»á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÑÂ³¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦¡Ö°úÂàÅ±²óÀâ¡× ¤½¤ì¤Ç¤âÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤È¸À¤ï¤ì¤ëº¬µò
¡¡»³¸ý»á¤Ï23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¾¤Ç¹ðÃÎ¤·¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤« ½ÐÍè¤ë»ö¤òÀº°ìÇÕ¡×¡Ö¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¢«¤³¤ì¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡2018Ç¯5·î¤ËTOKIO¤òÃ¦Âà¤·¤¿»³¸ý»á¤Ï23Ç¯¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò»³¸ýÃ£Ìé¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾ÉÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï½÷À¼«¿È¤Ç¡¢¹Ö±é²ñ¤ÏÇ¯´Ö100ËÜ¡¢Ç¯¼ý7000Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¾¤ÇÈÝÄê¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï28.5Ëü¿Í¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯°ÍÂ¸¾É¤ËÇº¤àÅö»ö¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤ª¤ê¡¢ÆüÁý¤·¤Ë¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤°¤Ë·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢YouTube¤ò³«Àß¤¹¤ì¤Ð¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤é¡¢°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢TOKIOÃ¦Âà¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ì¤À®Ç¯¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Êµ¯ÁÊÍ±Í½½èÊ¬¡Ë¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡£20Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾Ãæ¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬·èÄêÂÇ¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤òµî¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ä¹À¥ÃÒÌé¡Ê47¡Ë¤ÎÃ¦Âà¤ä³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤Î¸½¾õ¤È¸½ºß¤Î²ò»¶¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢»³¸ý»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤âº¬¶¯¤¤¡£
¡Ö»³¸ý»á¤Î¾ì¹ç¤Ï18Ç¯¤Î»ö·ï¤ä°û¼ò¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÉ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÍÂ¸¾ÉÆÃ½¸¡¢Ê¡»ãÈÖÁÈ¡¢ÊóÆ»ÆÃÈÖ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£°ì±þ¡¢¼Õºá¤ÏºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹À¥¤µ¤ó¤ÏÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤¬¶á¤¤¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹À¥¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â²»³Ú³èÆ°¤Ê¤ÉÉ½¸½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìò¼Ô¶È¤Î²ÄÇ½À¤Ï¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÁêÀ¤Î¤¤¤¤µÓËÜ²È¤Ç±é½Ð²È¤ÎµÜÆ£´±¶åÏº»á¤ÎºîÉÊ¤¬ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢»³¸ý»á¤è¤ê¤â·ÝÇ½Éüµ¢¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤¬¹ñÊ¬¤À¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡Öºá¤Î½Å¤µ¡×¤È¡ÖÉüµ¢¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¡¢"¤ß¤½¤®"¤ÏÀ¤´Ö¤¬¡Öºá¡×¤òÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¼Õºá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÊóÆ»¤«¤é°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¡£
¡Ö»³¸ý»á¤Îºá¾õ¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï·ë¶É¡Ø²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Þ¤Þ¡¢³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤ÎÆâÍÆ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤È¤¤¤¦ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»³¸ý»á¤Î¤è¤¦¤ËÊóÆ»¤Ç¤â°·¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¡Ê¹¹ð¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸µTOKIO¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤è¤ê¤âÀ¤´Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë»³¸ý»á¤Ë·ù°¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢YouTube³«Àß¤¬¤É¤¦Å¾¤Ö¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æ±¤¸¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿ÉÔ¾Í»ö¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇºÇ¤âÉüµ¢¤¬º¤Æñ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÃæµïÀµ¹»á¤À¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÃæµïÀµ¹»á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÑÂ³¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦¡Ö°úÂàÅ±²óÀâ¡× ¤½¤ì¤Ç¤âÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤È¸À¤ï¤ì¤ëº¬µò¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¡Ö°úÂàÅ±²ó¡×¤Î²ÄÇ½À¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£