クルーザーや自家用ヘリ、世界各国に複数の別荘を所有するなど、2000年代、セレブトークで人気を博した女性タレントがいた。近年はテレビで見る機会は減ったが、SNSで “タトゥー” 姿を披露し、注目を集めている。

発端となったのは、タレントのマリエが6月22日に投稿したInstagramの写真。《Me vs little Ola / coordinate battle lol》とつづり、この日のファッションコーデを披露した。

「マリエさんは白いノースリーブトップスに、ヒョウ柄のロングスカートと涼しげなスタイルでした。ノースリーブからのぞく左肩には、二の腕までがっつりタトゥーが入っていたのです。別のカットでは、手や足の甲にも複数のタトゥーが確認できました」（スポーツ紙記者）

マリエは2005年のクイズ番組『世界バリバリ★バリュー』（TBS系）でタレント活動をスタートし、父はフランスの自動車用オイル輸入代理店の元社長、母は元客室乗務員でサロンを経営するなど、セレブタレントとして注目を集める。

「2007年にはバラエティ番組『笑っていいとも!』（フジテレビ系）の火曜レギュラーを務め、一時期レギュラー番組は9本を抱える売れっ子でした。ただ、2011年に海外の美術大学に進学して以降はテレビ出演が激減。帰国後は、自らのファッションブランドを立ち上げ、デザイナーとしての仕事が中心になっていました」（芸能記者）

セカンドキャリアを歩み始めたように見えたが、2021年にはSNSで大きな注目を集めるできごとが。

「Instagramの生配信で、マリエさんが18歳のころ、複数の芸能人に囲まれた場で、大物芸人から “枕営業” を強要されたことを明かしたのです。

さらに、雑誌の対談企画で、自分がこれまでどういう芸能生活を送ってきたかに関する本を発売する予定があることを説明し、“暴露本” ではないかとSNSでも注目を集めました。

ただ、2022年に所属事務所からの退所を発表し、その後、枕営業に関する言及はなく、騒動はうやむやに終わりました」（同前）

“枕営業告発” で世間を騒がせたが、2022年には、Instagramで妊娠していることを報告し、その後、長女を出産している。

「相手のことや入籍の有無には言及せず、事実婚と見られています。ただ、出産を発表したころから、Instagramでタトゥーの入った写真をたびたび公開するようになったのです。

2025年11月のInstagramでは、マリエさんが娘と愛犬と散歩する写真を投稿するなど、たびたび子育ての様子を発信。現在は、立ち上げたブランドやDJとして活動し、スローライフを送っているようです」（同前）

タレント活動を経て、家族との日常を満喫しているようだ。