グラビアアイドルでタレントの髙野真央が21日、自身のインスタグラムで同日に放送されたTBS系「サンデージャポン」に出演したことを報告した。



【写真】可愛すぎて開いた口が…赤のドレス姿がボリューミー

真っ赤なドレス姿の衣装に身を包んでスタジオでピースサインをするショットを添えた髙野。「サンデージャポンありがとうございました！」と記し、「生放送すごく緊張したけど最初のサムライブルー爪楊枝で皆さんが笑ってくれたおかげで緊張がほぐれました！」と“爪痕”をしっかり残した出演を振り返る。



持ち前の「爪楊枝をえくぼに挟める」特技も披露し、「すごく楽しかったーー!! 衣装もいちごカラーでかわいいよね」とつづり、全身ショットなどもアップ。髙野は2003年生まれ、栃木県出身で、7月には1st写真集を発売するなど規格外のグラマラスなボディを生かし活躍している。



ファンからは「可愛すぎて口あんぐりでした」「めちゃ光ってました！」「ぶち可愛い」「エクボでサムライブルー楊枝はさみ、可愛いかったよ」「可愛い姿は勿論、コメントも落ち着いていて、凄く良かったです」「これで益々注目されますね」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）