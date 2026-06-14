【今週の注目アイテム5選】GoPro新シリーズ「MISSION 1」や安全性を追求したモバイルバッテリーなど

気温の上昇とともに、外出時の暑さ対策や日々の快適性が気になる季節になってきました。一方で、自宅で過ごす時間をより豊かにしたい、趣味や仕事の環境をアップデートしたいと考えている人も多いのではないでしょうか。

そんな今注目したいのが、ライフスタイルをワンランク上へ引き上げてくれる最新アイテムたち。映像制作の可能性を広げる次世代アクションカメラから、上質なティータイムを演出するデザイン性あふれるティーポット、夏のバックパック生活を快適にする暑さ対策グッズ、安全性を追求したモバイルバッテリー、そして掃除を効率化する高性能クリーナーまで、多彩なジャンルから話題の製品が登場しています。

今回は、日常をより快適で豊かなものにしてくれる注目アイテム5選をご紹介します！

1. アクションカメラの常識が変わるGoPro新モデル

GoProは、従来のHEROシリーズとは異なる新ラインナップ「MISSION 1」シリーズを発表しました。本シリーズ最大の特徴は、新開発の1インチ・5000万画素センサーと新プロセッサー「GP3」の搭載により、暗所性能やバッテリー持続時間が大幅に向上した点です。

プロ向けの映像制作を意識した設計で、10ビットカラー収録やHDR、タイムコード同期などにも対応しています。上位モデル「MISSION 1 PRO」は8K60p撮影や超高速スローモーション、8Kオープンゲート撮影が可能です。さらに、2026年秋にはレンズ交換式の「MISSION 1 PRO ILS」も発売予定です。防水性能や手ブレ補正、32bit Float録音なども強化され、アクション撮影だけでなく本格的な映像制作にも対応するシリーズとなっています。

>> GoProが1型センサー搭載のシネマカメラを出してきた。「MISSION 1」シリーズって何がそんなにスゴいの？

2. “何もしない休日”を豊かにするティーポット



忙しい毎日を送る現代人は、知らず知らずのうちに心身の疲れを溜め込みがちです。そんな時こそ、自宅でゆっくり過ごし、お茶やコーヒーを楽しむ時間を持つことが大切です。そのひとときをより豊かにしてくれるのが、KEN OKUYAMA DESIGNとルピシアが共同開発したガラス製ティーポット「TEAPO」です。

世界的工業デザイナーの奥山清行氏が手掛けた美しいデザインと、ハリオの耐熱ガラスを組み合わせた一品で、機能性と高いデザイン性を両立しています。ガラスと金属が織りなす上質な佇まいは、日常のティータイムを特別なものへと変えてくれます。忙しい日々の中でも、心を落ち着かせる時間を演出してくれるアイテムです。

>> 世界的工業デザイナーとお茶専門店が織りなす一品。今度の休日、たまにはゆっくり“お茶”をして自身を労ってみては？

3. 背中の蒸れを軽減する新発想アイテム

夏場のバックパック使用時に気になる背中の蒸れ対策として、ミレストの「MILESTO UTILITY メッシュファンパネル」が注目を集めています。バッグと背中の間に装着することで空気の通り道を確保し、蒸れを軽減するアイテムです。耐久性の高いフレームとハニカム構造のメッシュを採用し、快適な背負い心地を実現。Mサイズは通勤や街歩き向け、Lサイズは旅行や長距離移動向けとなっています。

さらに、中央部にはハンディファンを固定できるベルトを備え、背中へ直接風を送ることが可能。汗の気化熱による冷却効果で体温上昇を抑え、熱中症対策にも役立ちます。フィット感を調整できる機能も備え、さまざまなバックパックに対応する便利な暑さ対策アイテムです。

>> どんな汗っかき＆暑がりでも、背中のムレともう決別。ハンディファンも付けられるミレストのメッシュパネルとは？

4. 安全なモバイルバッテリーへのAnkerの答え

モバイルバッテリーの発火事故が社会問題となる中、Ankerは安全性を大幅に高めた新製品「Anker Nano Power Bank（MagGo, Plus）」を発売しました。近年注目される半固体バッテリーではなく、従来のリチウムイオン電池を改良し、安全性を追求したモデルです。

不純物を排除した高品質セル、経年劣化対策、釘刺し試験や耐熱試験などの厳しい安全試験をクリアした「Neo Lithium-ion Battery」を採用。さらに難燃性ボディや高性能なバッテリーマネジメントシステムを搭載し、異常を細かく監視します。容量は10000mAhで、Qi2対応機器への最大15Wワイヤレス充電が可能。薄さ約15mmのコンパクト設計も特徴で、安全性と使いやすさを両立した製品となっています。

>> 安全性が問われているモバイルバッテリー。Ankerが出した答えとは

5. 日常から旅先まで。「Thule EnRoute Luggage Collection」の万能感

THULEは、人気バッグシリーズ Thule EnRoute Luggage Collection の新作トラベルバッグコレクションを10月に発売します。アウトドア発想の「Thule EnRoute」を拡張した初の旅行向けラインで、スーツケースやダッフルバッグ、トイレタリーバッグなど全6アイテムを展開。従来のラゲッジより約25％軽量化し、耐久性と環境配慮を両立した素材を採用しています。

ラインアップには機内持ち込み対応のキャリーケースや90Lのローリングダッフル、大容量のトラベルキットなどを用意。ローリングダッフルは折りたたみ収納や背負い機能を備え、ホイール付きモデルには着脱式トートも付属します。日常使いから旅行までシームレスに活躍し、荷物整理や持ち運びの快適さを高める、アクティブトラベラー向けのコレクションです。

>> 思わず、旅に出かけたくなる。THULEのベストセラーバッグシリーズから軽くて小洒落たアイテムが登場

＜文／GoodsPress Web編集部＞

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