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意外と知らない「赤ちゃんの発達の個人差」！7ヶ月でおすわり・ハイハイができない本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが「【生後7～8ヶ月】発達の遅れは本当に様子見で大丈夫？促す方法は？」と題した動画を公開した。生後7～8ヶ月の赤ちゃんのおすわりやハイハイといった運動発達の遅れについて、マニュアル通りにはいかない実態とその理由、親が心がけるべきポイントを解説している。



動画には生後7ヶ月の赤ちゃんが登場するが、まだハイハイができず、おすわりもやる気を見せない。HISAKOさんは、SNSなどで他の子と比べて不安になる親に向けて「赤ちゃんの成長って、マニュアル通りには本当にいきません」と語りかける。



運動機能の発達に個人差が出る理由として、HISAKOさんは3つのポイントを挙げる。1つ目は「興味の対象」の違い。体を動かしたい子もいれば、指先を動かしたりおしゃべりしたりすることに興味を持つ子もおり、脳がどこを先に発達させるかを決めるという。2つ目は「性格の差」で、慎重なタイプと猪突猛進タイプで行動が変わる。3つ目は「筋肉の質」であり、柔らかい筋肉や硬い筋肉など、その質によっておすわりやハイハイがしやすいタイミングが微妙に異なると解説した。



これらの理由から、HISAKOさんは無理におすわりやハイハイのトレーニングをする必要はないと断言する。「この子のペースを見守るということに尽きる」と述べ、唯一取り入れても良いこととして「タミータイム（うつ伏せ）」を紹介した。タミータイムは背骨の体幹を鍛え、運動の基盤になるが、赤ちゃんが嫌がったら無理強いしないことが大切だという。ただし、明らかな「左右差」が見られる場合は受診を勧めている。



最後にHISAKOさんは、ハイハイをしないまま歩き出す子もいることに触れ、後から四つん這いの遊びを取り入れることで体幹の発達は取り戻せると語った。「将来、いつハイハイをしたか聞かれることは絶対にない」と述べ、おすわりやハイハイが上手にできなくても、今の可愛らしい姿をおおらかに楽しんでほしいと締めくくった。