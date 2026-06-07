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安価で実用的なミニタブレットを探すなら注目！「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」は価格対性能バランスが優秀な一台

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ガジェット系YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、「2万円前後でこの性能!? ALLDOCUBE iPlay 80 mini Proがコスパ良すぎた」と題したショート動画を公開した。



動画では、8.4インチのコンパクトAndroidタブレット「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」を実機でチェック。2万円前後で購入できる手頃な価格帯ながら、AnTuTuベンチマークで約66万点を記録するなど、価格以上の性能を備えたミニタブレットとして紹介されている。



「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」は、1920×1200解像度の8.4インチIPSディスプレイを搭載した小型タブレットだ。最大90Hzのリフレッシュレートに対応しており、Web閲覧やSNS、電子書籍などをなめらかに表示できる。さらにWidevine L1もサポートしているため、対応する動画配信サービスでは高画質再生も楽しめる。



処理性能の面では、UNISOC T7300を採用。8GBメモリに加えて最大8GBの仮想メモリ拡張に対応し、ストレージは128GBを搭載している。動画内では、普段使いはもちろん、「PUBG」や「マインクラフト」といったゲームの動作も確認されており、価格を考えると十分に実用的なパフォーマンスを備えていることが分かる。



また、Wi-Fi 6やBluetooth 5.4に対応するほか、SIMカードを挿入すれば4G LTE通信も利用可能。自宅での動画視聴やWeb閲覧だけでなく、外出先での軽作業や電子書籍用タブレットとしても使いやすい仕様となっている。バッテリー容量は6,050mAhで、PD 18W急速充電にも対応している。



実際のレビューでは、コンパクトで持ち運びやすいサイズ感や、8.4インチながら見やすい画面、日常用途での快適さなどを紹介。さらに、処理負荷の高い「原神」についても中画質設定でプレイできる様子が収められており、ミニタブレットとしては健闘している印象だ。



手頃な価格ながら、ディスプレイ性能、通信機能、処理性能のバランスに優れた「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」。動画視聴や電子書籍、Web閲覧、SNS、軽めのゲームまで1台でこなせるため、コスパ重視でコンパクトなAndroidタブレットを探している人にとって、注目度の高い一台と言えそうだ。