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YouTubeチャンネル「RenSox@MLB情報局」が、「【MLB】スクーバルのトレードが再燃/対価の想定パッケージを考察」と題した動画を公開した。動画では、デトロイト・タイガースのタリック・スクーバル投手を巡るトレードの噂について、背景や獲得が予想される7球団のパッケージ案を詳細に考察している。

今回のトレード説再燃の背景には、タイガースの歴史的な大失速がある。チームは現在地区最下位に沈み、事実上ポストシーズン進出は絶望的な状況だ。さらに、スクーバルとの契約延長交渉は決裂状態にあり、今季終了後にはFAとなる見込みだ。そのため、タイガースは「放出により、複数人の『プロスペクト』を一度に獲得可能」な今のタイミングでトレードに踏み切る公算が大きいと分析した。

動画では、獲得に動くと噂される7球団（ドジャース、パドレス、ヤンキース、レイズ、カブス、ダイヤモンドバックス、ブルージェイズ）の具体的なパッケージ案を紹介。中でも大本命とされるのがロサンゼルス・ドジャースであり、即戦力のJ.ロブレスキーやE.シーハンに加え、Z.ホープやJ.デポーラといった上位有望株の外野手を組み合わせた提案が予想されている。一方で、獲得する球団にとっては、オフに「3億ドル以上」の超大型契約が必要になる点や、怪我のリスクを伴う「完全なレンタル」に終わる恐れがあり、ハイリスク・ハイリターンの大博打になると指摘した。

8月3日のトレード期限に向け、タイガースのスコット・ハリス編成部門社長は直前まで交渉を引っ張り、要求値を釣り上げると見られている。今後のスクーバルの復帰登板でのパフォーマンスが最終的な市場価値を決定づけるため、MLB各球団のフロントによる激しい駆け引きから目が離せない状況だ。

YouTubeの動画内容

01:13

タイガースの大失速とトレード浮上の背景
03:39

怪我の経過とメジャー復帰へのタイムライン
04:32

スクーバル獲得の噂がでている7球団とパッケージ案
15:57

トレード獲得に伴う巨額のリスクとタイガースの戦略

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推しチームはボストンレッドソックス。 全部一人でやってます。察してください。笑
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