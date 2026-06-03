NBA»Ë¾å½é¡ÄÂ©»Ò¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¤ÈÉã¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¿Æ»Ò¤¬Æ±¤¸µåÃÄ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø½Ð¾ì

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Rick Brunson played for the Knicks in the 1999 NBA Finals.
Jalen Brunson will do the same in 2026.
The Brunsons will become the first father-son duo to each play in the NBA Finals for the same franchise.
Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30 PM ET on ABC. pic.twitter.com/qOMLJmx6tH
- NBA Communications (@NBAPR) May 31, 2026
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