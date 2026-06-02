驚異の応答速度！【ロジクールG】ゲーミングキーボードで勝利を掴め！Amazonで販売中！
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プロ仕様の超高速レスポンス！【ロジクールG】テンキーレスキーボード！Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
Amazon.co.jp限定モデル「PRO X TKL RAPID」は、プロゲーマーも認める超高速レスポンスと信頼性を実現したゲーミングキーボードである。ラピッドトリガー機能と調整可能なアクチュエーションポイントにより、ミリ秒単位の操作が求められるゲームで圧倒的なアドバンテージをもたらす。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ラピッドトリガー搭載により、キーを完全に離さずに次の入力が可能。0.1mm単位で調整できるアクチュエーションポイントと相まって、FPSゲームでの究極の応答速度を実現する。
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プロ選手と共同開発された磁気式アナログスイッチは、35gという軽快な押下圧ながら安定性と高速性を両立。確かな打鍵感とパフォーマンス向上に貢献する。
Logicool G HUBソフトウェアを使えば、ラピッドトリガーやアクチュエーションポイント、KEY PRIORITYなどの詳細設定を直感的にカスタマイズ可能。自分だけの最適な操作環境を構築できる。
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PBTキーキャップは優れた耐摩耗性と光透過特性を持ち、スムーズでしっかりとした打鍵感と高い耐久性を実現。長時間のゲームプレイでも快適な操作性を維持する。
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