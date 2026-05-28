北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女6人のうち、川村葉音被告（21）を含む3人の公判が5月25日より、札幌地裁で開かれている。

【写真】一緒にダンスを踊る川村葉音被告と八木原亜麻被告。主犯格・川口被告の金髪姿も

3人はそれぞれ起訴内容を認めており、主な争点は量刑だ。3人はいずれも隷属的な立場であり、別の被告の男や川村被告の友人である八木原亜麻被告（21）が暴行や強盗を主導したなどと主張している。

初公判となった25日には、被害者の男性の暴行時に残されていた音声データが法廷で流された。その内容は、傍聴人の身の毛がよだつほどの凄惨なものだった--。【全3回の第1回】

きっかけはXさんと八木原被告の交際トラブル

まずは事件の内容を整理しよう。Xさんが死亡した今回の事件で起訴されているのは6人。川村被告、瀧澤海裕被告（当時18）、少年A（当時17）、少年B（当時16）、八木原被告、そして川口侑斗被告（当時18）だ。

事件当時、川村被告、八木原被告以外の4人は20歳未満だった。札幌地検が改正少年法に基づき、起訴時に瀧澤被告、川口被告の実名を公表している。今回の公判は、川村被告、瀧澤被告、少年Bの3人が出廷した公判だ。

検察官の冒頭陳述から、6人とXさんとの事件当時の関係性を示す。

Xさんは、八木原被告と交際していた。八木原被告は川村被告と中学時代からの友人で、川村被告とAは交際。Aの高校の友人が瀧澤被告で、瀧澤被告と川口被告は中学の同級生だった。Bは川口被告の中学の後輩で、八木原被告を除く5人は事件の1か月前ごろから一緒に遊ぶようになっていたという。

起訴内容の概要は次の通りだ。川村被告、瀧澤被告、少年Bの3人は、八木原被告とXさんの交際トラブルをきっかけに、川口被告、少年Aと共謀して暴行を行い、Xさんの恐怖に乗じてクレジットカードやキャッシュカードなどを強奪。集団暴行の結果、Xさんを死亡させ、クレジットカードを利用し不正に2万円弱のタバコ等の商品の交付を受け、八木原被告を除く5人で12万円強を窃盗した、というものである。

前述の通り、3人は起訴内容を認めた。以下は検察が説明した事件に至った経緯である。

八木原被告とXさんは2024年9月から交際を始めた。10月23日、Xさんは八木原被告に「大学を卒業したら東京で就職する。遠距離恋愛は難しいと思うので、あと1年で別れよう」と告げた。翌24日、八木原は川村にこの件を相談した。

川村被告は八木原被告に「今すぐに別れた方がいい」とアドバイスした。25日昼、八木原被告は川村被告と相談しながら、Xさんに「今すぐ別れたい」などとLINE。荷物の受け渡しなどを理由に、2人はXさんを当日22時ごろに、八木原被告のアルバイト先に呼び出した。

「防犯カメラがない公園がいいのではないか」

川村被告は川口被告、瀧澤被告、A、Bに、Xさんと八木原被告とのトラブルを共有。18時から20時ごろ、川村被告は4人を車で迎えに行き合流した。

Xさんが八木原被告のアルバイト先に到着し荷物を渡すと、八木原被告と通話状態になっていた川村被告の携帯で、川口被告が「殴りに行く」「捕まえに行く」などとXさんに告げる。その後、Aが「人目につかない公園がいいのではないか」と提案し、5人はXさんと八木原被告に、札幌市内の公園に来るよう伝えた。その後、その場でも人通りがあるなどを理由に事件現場となった江別市の公園に移動する。

2人が来ると、川村被告はXさんに「（八木原被告に）謝ったのか？」と尋ねる。八木原被告が「納得いく謝罪がない」と伝えるなど、関係を修復することがないことから、5人は川口被告を主体として暴行を始めた。

残されていた動画や音声によると、暴行の様子は大きく3つの機会に分けられた。以下は、法廷で流れた暴行の動画・音声データであり、聞き取れた範囲でその様子を再現する。

23時21分ごろの「第一暴行」とされる暴行では、主に川口被告が詰問し、川村被告が後ろで加勢。八木原被告が辛い思いをたまに述べ、瀧澤被告が変にふざけて、少年A、Bが徐々にその暴行に加わっていくという様子だった。

法廷で再生された「暴行の録音音声」

5分ほど、Xさんが八木原被告に対する謝罪の言葉などを連ねる。唐突に、川口被告がXさんを蹴る大きな音が響いた。

川口被告「なんで別れんの？ なんで？」（何度か蹴る音）

Xさん「あー…うー…」（うめき声）

川口被告「あー、じゃねぇから」

瀧澤被告「ハハハ」

川口被告「はよ立て」

瀧澤被告「ウケる」

この数分後、「第二暴行」とされる暴行があった。

川口被告「立てや、おい」

八木原被告「許せない」

Xさん「ダメです、流石にダメです」

（連続した打撃音）

Xさん「本当に申し訳ありませんでした」

川口被告「（服に）血ィついただろ、弁償しろやコラ」

川村被告「ウチもついた。金払え」

川口被告「お前が迷惑かけたの彼女（八木原）だけじゃねぇかんな。ここにいる全員だからな」

Xさん「本当に多大なるご迷惑をおかけして……」

川口被告「土下座せぇよ」

Xさん「本当にすみません」

この後も暴行が続き、6人が金銭を要求する様子も録音データに残っていた--次回記事で詳報する。

（第2回記事につづく）

傍聴取材／普通（裁判ライター）