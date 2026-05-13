GoogleがAndroidでAIアシスタントのGeminiの高度な機能が利用できるようになる「Gemini Intelligence」を発表、2026年夏から段階的に展開予定でまずはGalaxy＆Pixelシリーズから

GoogleがAndroidでAIアシスタントのGeminiの高度な機能が利用できるようになる「Gemini Intelligence」を発表、2026年夏から段階的に展開予定でまずはGalaxy＆Pixelシリーズから