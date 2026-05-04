「太陽の塔」内部再現モデル / 大阪市立東洋陶磁美術館の名品ショート動画を公開【まとめ記事】
造形メーカー・海洋堂は2026年4月23日、プラスチックモデルレーベル／ARTPLAに太陽の塔が再登場することを発表した。2026年4月24日(金)より予約受付が開始する。発売は2026年11月を予定。これは人類史上最大のモニュメントの「立体解剖図」だ。日本万国博覧会EXPO’70（通称・大阪万博）のシンボルとして誕生し、今なお芝生の広場にただひとり両腕を広げそびえ立つ「神像」とも言える存在「太陽の塔」。その内部には太古から現代までの生物たちがひしめき合う「生命の樹」が設置されており、両腕内部は複雑なトラス構造で構築されている。
大阪市立東洋陶磁美術館では、当館が所蔵する東洋陶磁の名品を紹介する「1分ショート動画」の公開を開始した。館蔵品の魅力を短い時間で感じていただくことを目的に制作したもの。本動画は、約50秒の作品紹介と約10秒のAI映像で構成されている。作品の形や装飾、見どころを紹介した後、器に描かれたモチーフが動き出すなど、作品の世界観を広げる映像表現を取り入れている。例えば、花器の周囲の季節が移ろう映像や、壺に描かれた鳥の文様が実をついばみ飛び立つ場面、鯉の文様がゆったりと泳ぎだす様子など、それぞれの作品に合わせた演出で制作している。
■プラスチックモデルキットで再登場！「太陽の塔」内部再現モデル
造形メーカー・海洋堂は2026年4月23日、プラスチックモデルレーベル／ARTPLAに太陽の塔が再登場することを発表した。2026年4月24日(金)より予約受付が開始する。発売は2026年11月を予定。これは人類史上最大のモニュメントの「立体解剖図」だ。日本万国博覧会EXPO’70（通称・大阪万博）のシンボルとして誕生し、今なお芝生の広場にただひとり両腕を広げそびえ立つ「神像」とも言える存在「太陽の塔」。その内部には太古から現代までの生物たちがひしめき合う「生命の樹」が設置されており、両腕内部は複雑なトラス構造で構築されている。
■親子丼、中をすくえばロースカツ！かつや「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼/定食」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を2026年4月28日(火)より期間限定で販売する。
■その１分で、心が動く。大阪市立東洋陶磁美術館の名品ショート動画を公開
大阪市立東洋陶磁美術館では、当館が所蔵する東洋陶磁の名品を紹介する「1分ショート動画」の公開を開始した。館蔵品の魅力を短い時間で感じていただくことを目的に制作したもの。本動画は、約50秒の作品紹介と約10秒のAI映像で構成されている。作品の形や装飾、見どころを紹介した後、器に描かれたモチーフが動き出すなど、作品の世界観を広げる映像表現を取り入れている。例えば、花器の周囲の季節が移ろう映像や、壺に描かれた鳥の文様が実をついばみ飛び立つ場面、鯉の文様がゆったりと泳ぎだす様子など、それぞれの作品に合わせた演出で制作している。
■オンオフ使える！上質PUレザートートバッグ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、オンでもオフでも使いやすい、上質PUレザーを採用したシンプルトートバッグ「200-BAG188BK（ブラック）」「200-BAG188BR（ブラウン）」「200-BAG188NV（ネイビー）」を発売した。ビジネスにもカジュアルにも自然に溶け込む、無駄を削ぎ落としたシンプルデザイン。マットな質感のPUレザーが落ち着いた印象を演出し、持つ人のスタイルを選ばない。男女問わず使えるユニセックス設計で、通勤・通学はもちろん、休日のお出かけにもフィット。1つ持っておけば幅広いシーンで活躍する。
■デスク横に置くだけ！作業空間が広がるオープンラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク横やL字配置で天板スペースを拡張できるほか、6段階調整できる中棚や総耐荷重55kgの安心設計により、書籍、周辺機器、ゲーミングPCまで幅広く使えるオープンラック「100-DESKF065BK（ブラック）」「100-DESKF065W（ホワイト）」を発売した。高さ70cmの本製品は、一般的なデスクと並べやすいサイズ設計だ。デスクの横に置けば天板スペースを自然に拡張でき、L字型に配置すれば作業効率の高いレイアウトも実現できる。プリンタや書類、デスク周りの小物を手の届く場所にまとめられるため、限られたスペースでも快適なワーク環境を整えられる。
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■プラスチックモデルキットで再登場！「太陽の塔」内部再現モデル
造形メーカー・海洋堂は2026年4月23日、プラスチックモデルレーベル／ARTPLAに太陽の塔が再登場することを発表した。2026年4月24日(金)より予約受付が開始する。発売は2026年11月を予定。これは人類史上最大のモニュメントの「立体解剖図」だ。日本万国博覧会EXPO’70（通称・大阪万博）のシンボルとして誕生し、今なお芝生の広場にただひとり両腕を広げそびえ立つ「神像」とも言える存在「太陽の塔」。その内部には太古から現代までの生物たちがひしめき合う「生命の樹」が設置されており、両腕内部は複雑なトラス構造で構築されている。
■親子丼、中をすくえばロースカツ！かつや「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼/定食」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を2026年4月28日(火)より期間限定で販売する。
■その１分で、心が動く。大阪市立東洋陶磁美術館の名品ショート動画を公開
大阪市立東洋陶磁美術館では、当館が所蔵する東洋陶磁の名品を紹介する「1分ショート動画」の公開を開始した。館蔵品の魅力を短い時間で感じていただくことを目的に制作したもの。本動画は、約50秒の作品紹介と約10秒のAI映像で構成されている。作品の形や装飾、見どころを紹介した後、器に描かれたモチーフが動き出すなど、作品の世界観を広げる映像表現を取り入れている。例えば、花器の周囲の季節が移ろう映像や、壺に描かれた鳥の文様が実をついばみ飛び立つ場面、鯉の文様がゆったりと泳ぎだす様子など、それぞれの作品に合わせた演出で制作している。
■オンオフ使える！上質PUレザートートバッグ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、オンでもオフでも使いやすい、上質PUレザーを採用したシンプルトートバッグ「200-BAG188BK（ブラック）」「200-BAG188BR（ブラウン）」「200-BAG188NV（ネイビー）」を発売した。ビジネスにもカジュアルにも自然に溶け込む、無駄を削ぎ落としたシンプルデザイン。マットな質感のPUレザーが落ち着いた印象を演出し、持つ人のスタイルを選ばない。男女問わず使えるユニセックス設計で、通勤・通学はもちろん、休日のお出かけにもフィット。1つ持っておけば幅広いシーンで活躍する。
■デスク横に置くだけ！作業空間が広がるオープンラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク横やL字配置で天板スペースを拡張できるほか、6段階調整できる中棚や総耐荷重55kgの安心設計により、書籍、周辺機器、ゲーミングPCまで幅広く使えるオープンラック「100-DESKF065BK（ブラック）」「100-DESKF065W（ホワイト）」を発売した。高さ70cmの本製品は、一般的なデスクと並べやすいサイズ設計だ。デスクの横に置けば天板スペースを自然に拡張でき、L字型に配置すれば作業効率の高いレイアウトも実現できる。プリンタや書類、デスク周りの小物を手の届く場所にまとめられるため、限られたスペースでも快適なワーク環境を整えられる。
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