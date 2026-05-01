バンテリンドームが限定グルメを緊急発表

「バンテリンドーム ナゴヤ」は1日、新商品「勝利を結ぶ！ 塩むすび」を5月4日から6日までの阪神戦限定で緊急発売することを公式SNSで発表した。連敗脱出の“きっかけ”となった「盛り塩」が話題となる中、その効果にあやかった新メニューの登場となる。

中日は4月24日のヤクルト戦において、悪い流れを断ち切るべくベンチ横に「盛り塩」を設置。すると同試合で劇的な逆転サヨナラ勝ちを収め連敗を阻止した。以後チームは4連勝を記録するなど、“盛り塩効果”が大きな注目を集めていた。

今回発売される「勝利を結ぶ！ 塩むすび」は、シンプルなおむすびに「調味しお」と「抹茶塩」の2種類の塩が付属される。価格は650円（税込）で、好みに合わせて追い塩をすることも可能。バンテリンドームナゴヤも公式インスタグラムにて「各所で話題沸騰（?!）のあの塩……ではありませんが」と話題のエピソードに触れつつ、勝利への願いを込めた商品であることを紹介した。

販売場所は場内2Fコンコースにある各スナック売店の計4箇所。商品は各日とも数量限定となっており、売り切れ次第終了となる。（Full-Count編集部）