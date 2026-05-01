西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」の新メンバーであるAnriさん、Emiriさん、Koyukiさん、Mamiさんのプロフィールを紹介する。

○Anriさん

Anriさんは埼玉県出身、身長169センチ。特技は編み物、趣味は野球観戦。幼い頃からライオンズが身近にある環境で育ち、小学生の頃に初めて観戦した際の楽しさが忘れられず、球場へ何度も足を運ぶようになったそう。グラウンドで輝く「bluelegends」の姿に憧れ「ライオンズが大好きでダンスが得意なわたしはこれしかない！」とオーディションに挑戦。bluelegendsの一員となって初めて練習した日の感想は「私bluelegendsになったんだ……！」と振り返った。

○Emiriさん

Emiriさんは埼玉県出身、身長169センチ。特技はウォーキング、料理。趣味は中国語の勉強。3歳からクラシックバレエや新体操などを経験。一度はダンスから離れ、アパレル業界で働くも、エンターテインメントへの夢を諦めきれずbluelegendsのオーディションに挑戦した。ファンに見てほしいところは「クラシックバレエで培ったしなやかな表現力、指先まで丁寧な踊り」とアピール。

○Koyukiさん

Koyukiさんは神奈川県出身、身長160センチ。特技は絵を描くこと。自分の性格を一言で表すと「しなやか」だといい「落ち込んでも折れずに回復します！」とのこと。チアダンスの世界大会出場経験を持つ。ダンスから離れた時期もあったが、再び「踊りたい」と思うきっかけをくれたのがbluelegendsの存在だったという。「今度は自分が誰かに勇気を与えられる存在になり、チームに恩返しをしたい」という想いから、オーディションを受験し合格をつかみとった。

○Mamiさん

Mamiさんは東京都出身、身長165センチ。趣味は小さい子どもと遊ぶこと、カヌレ作り。大好きなことは食べることで「目の前に食べ物がある限り永遠に食べてしまいます」とユーモアたっぷりにコメント。幼い頃、父親と訪れた球場でチアパフォーマーを目にし「自分もいつかあのお姉さんたちのように輝きたい」と憧れを抱いた。当時の夢を叶え、今季よりbluelegendsの一員になった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）