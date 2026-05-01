1日からの楽天3連戦でスペシャルイベント

■ソフトバンク ー 楽天（1日・みずほPayPayドーム）

1日にみずほPayPayドームで行われるソフトバンク-楽天戦に、世界で圧倒的な知名度を誇る“人気者”が来場した。「可愛すぎる」「幸せな気持ちになる」とファンから大歓声が起きている。

キュートな出で立ちで現れた。みずほPayPayドームでは1日からの3日間、「ポケモンベースボールフェスタ2026」が開催され、ポケモンとソフトバンクのコラボグッズが販売される。そして本拠地には、ソフトバンクの白のホームユニホームを着用した「ピカチュウ」が5匹登場した。

みずほPayPayドーム公式X（旧ツイッター）では、球場に向かうピカチュウたちの様子が公開されている。「10万ボルト級の可愛さ ピカチュウたちがご挨拶に向かいます」と綴られ、カメラの前で愛らしい姿を見せている。

日本が生んだ“世界的スター”にファンも興奮を抑えきれない。「かわいさと強さの融合」「待ってめっちゃ可愛いんだけど!?」「きゃわいい」「可愛すぎる！」「か、かわいい」「可愛いすぎる涙」「おおおおお！」「え、待って可愛すぎ……」「マジで見に行きたい」と反響が殺到している。（Full-Count編集部）