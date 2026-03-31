《季節限定》気分上がるぅぅぅ♡【シャトレーゼ】お茶と合わせたい◎「和スイーツ」

旬のフルーツを使った洋菓子だけでなく、豊富なラインナップの和菓子も魅力の【シャトレーゼ】。今回は、今だからこそ楽しめる季節限定の「和スイーツ」を紹介します。こだわりの自家炊きあんを使ったスイーツの数々は、優しい甘さを感じられて一口で気分が高まりそう。

カラフルなトッピングに心はずむ

「春の桜 クリームあんみつ桜こしあん」は、カラフルなトッピングが特徴の季節限定スイーツ。自家炊きのこしあんに桜葉の塩漬けを混ぜ合わせているため、こしあんの上品な甘さと共に、桜葉の香りや塩味も感じられそうです。白玉風団子・求肥・ホイップクリームなど、クリームあんみつでおなじみのトッピングも入っていて満足度高めかも。

春になると食べたくなる定番和スイーツ

春の定番和菓子の草餅。シャトレーゼでも季節限定商品の1つとして「手摘みよもぎの草餅」を販売中です。草餅の生地には、手摘みの国産よもぎを使っているため、@mame48goさんいわく「パッケージを開けた瞬間に広がる爽やかな香り」を感じられるのだとか。見た目はシンプルですが、米粉を使ったもっちり生地・自家炊きのつぶあん・爽やかなよもぎの香りと、素材を活かした味わいが楽しめそうです。

春を感じる【シャトレーゼ】の「和スイーツ」。より和の雰囲気を堪能するなら、緑茶やほうじ茶など、日本茶と一緒に味わうのもおすすめの楽しみ方です。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる