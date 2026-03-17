タレント・三上悠亜が16日、自身のYouTubeチャンネル「ゆあちゃんねる!」を更新し、ユニクロで購入した服などを紹介した。



【写真】エルメス「バーキン」を3つ所有する三上悠亜

オックスフォードシャツ（白、3990円）、クルーネックT（ネイビー、1500円）、スウェットストレートパンツ（グレー、3990円）、ストレートジーンズ（4990円）、バギーカーブジーンズ（4990円）など、ネットで購入したという商品を次々と披露した。後半では、着用した姿も披露。「ウエスト56センチ」と表示されていたストレートジーンズが入るかどうか心配していたが「ヒップの辺りが、若干パツッてる感じだけど、ぴったりって感じです」と満足げだった。



3月8日には「【HERMES購入品】ずっと欲しかったものゲットしました!!」と題してハイブランドのエルメスのバッグ「コンスタンス」のブラウンカラーの「Gold」とアイボリーホワイトの「Craie」を購入していたことを報告。2つで300万円前後の買い物とみられる。同じ動画では過去に購入した「バーキン」の数々も紹介しており話題となっていた。



エルメスからユニクロまでしっかり着こなして使いこなす姿を披露。16日の動画にはフォロワーから「ユアちゃんハイブラでもユニクロでも何着ても可愛いです」というコメントもあった。



（よろず～ニュース編集部）