【地方競馬】26歳・西優哉厩務員が騎手へ…調教師、騎手免許合格者発表
NAR地方競馬全国協会は、令和7年度第3回調教師・騎手免許試験の合格者を発表した。新規合格者は調教師2人、調教師補佐1人、騎手10人で、いずれも2026年4月1日付で免許が交付される。合格者はいずれも各地の厩舎に所属し、今後は地方競馬の新戦力としての活躍が期待される。
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●調教師
三野宮勇（サンノミヤイサム）
41歳・現調教師補佐
東京・渡邉和雄厩舎所属
鈴木教介（スズキノリユキ）
46歳・現調教師補佐
東京・佐宗応和厩舎所属
●調教師補佐
土山哲治（ツチヤマテツシ）
52歳・現厩務員
埼玉・小澤宏次厩舎所属
●騎手
西優哉（ニシユウヤ）
26歳・現厩務員
東京・澤佳宏厩舎所属
小川悠汰（オガワユウタ）
18歳・騎手候補生
北海道・小野望厩舎所属予定
沖響主（オキヒビキ）
17歳・騎手候補生
千葉・山中尊徳厩舎所属予定
菅原吏久人（スガワラリクト）
18歳・騎手候補生
千葉・山下貴之厩舎所属予定
浅野登生（アサノトイ）
17歳・騎手候補生
石川・加藤和義厩舎所属予定
近藤颯羽（コンドウソウハ）
18歳・騎手候補生
愛知・藤ケ崎一人厩舎所属予定
郄橋洸佑（タカハシコウ）
18歳・騎手候補生
兵庫・保利良平厩舎所属予定
南部楓馬（ナンブフウマ）
19歳・騎手候補生
兵庫・永島太郎厩舎所属予定
塚本直之（ツカモトナオユキ）
18歳・騎手候補生
高知・目迫大輔厩舎所属予定
後藤武蔵（ゴトウムサシ）
19歳・騎手候補生
佐賀・真島二也厩舎所属予定