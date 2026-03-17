NAR地方競馬全国協会は、令和7年度第3回調教師・騎手免許試験の合格者を発表した。新規合格者は調教師2人、調教師補佐1人、騎手10人で、いずれも2026年4月1日付で免許が交付される。合格者はいずれも各地の厩舎に所属し、今後は地方競馬の新戦力としての活躍が期待される。

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第107期生の新人騎手合格者（提供：NAR）

4月1日付で免許交付

●調教師

三野宮勇（サンノミヤイサム）

41歳・現調教師補佐

東京・渡邉和雄厩舎所属

鈴木教介（スズキノリユキ）

46歳・現調教師補佐

東京・佐宗応和厩舎所属

●調教師補佐

土山哲治（ツチヤマテツシ）

52歳・現厩務員

埼玉・小澤宏次厩舎所属

●騎手

西優哉（ニシユウヤ）

26歳・現厩務員

東京・澤佳宏厩舎所属

小川悠汰（オガワユウタ）

18歳・騎手候補生

北海道・小野望厩舎所属予定

沖響主（オキヒビキ）

17歳・騎手候補生

千葉・山中尊徳厩舎所属予定

菅原吏久人（スガワラリクト）

18歳・騎手候補生

千葉・山下貴之厩舎所属予定

浅野登生（アサノトイ）

17歳・騎手候補生

石川・加藤和義厩舎所属予定

近藤颯羽（コンドウソウハ）

18歳・騎手候補生

愛知・藤ケ崎一人厩舎所属予定

郄橋洸佑（タカハシコウ）

18歳・騎手候補生

兵庫・保利良平厩舎所属予定

南部楓馬（ナンブフウマ）

19歳・騎手候補生

兵庫・永島太郎厩舎所属予定

塚本直之（ツカモトナオユキ）

18歳・騎手候補生

高知・目迫大輔厩舎所属予定

後藤武蔵（ゴトウムサシ）

19歳・騎手候補生

佐賀・真島二也厩舎所属予定