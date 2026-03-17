今年で没後１００年を迎える虚無主義者、無政府主義者の金子文子を描いた映画「金子文子 何が私をこうさせたか」が全国で順次公開されている。文子の壮絶な人生を演じた主演の俳優・菜葉菜に、「魂ごと生きている」という伝説のアナキストを描いた映画を令和の今に送り出す意味や、昨年９月に死去して今作が遺作になった名優・吉行和子さんの思い出などを聞いた。

文子役を演じることが決まると、菜葉菜は「ぬくぬくした時代に育ってる私が演じられるのかなというプレッシャーや不安」にさいなまれた。文子が「あまりにも悲惨な、壮絶な人生」を歩んだからこそ悩み、アプローチは困難を極めた。

そんな文子に共感できたのは、文子同様、自身も男性社会である日本と邦画界を生き抜いてきたからでもある。６０年代から邦画界を生き抜いてきた浜野佐知監督からも「金子文子は私だと思えばいいの」と励まされた。

「彼女の根底にある怒りから入る生き方はすごく分かる部分はありましたし、浜野監督もそういう生き方をされてきている人なのですごく分かる部分はあって。そういうところから自分に近づけて、共感できる部分を探しながら入って行った」

今作には洞口依子、大方斐紗子ら日本映画史で重要な役割を果たしてきたベテラン女優が多く出演しているが、菜葉菜の文子は大先輩たちの心も揺さぶった。白川和子からは「適役よ！あなたのその目ピッタリよ！」と褒められたという。

吉行さんは「私は金子文子に会えた。美しい世界の中に金子文子は息づいていた。あなただったのね、と私は菜葉菜さんに言った」との言葉を残した。菜葉菜は「家宝にしたいぐらい本当に幸せなうれしい言葉をいただけたんで、やって良かったなっていう財産になりましたね」と感激する。

吉行さんは少女時代の文子を虐待する祖母役で１シーンだけの出演だった。菜葉菜が撮影を見に行くと「心配になるぐらい」体は弱っていたが、「カメラが回った途端にスッと立って、すごい顔も変わるし、気迫が『わ、すごい』と思って。魂に迫ってくる怖さ、エネルギーがものすごいと思って圧倒されて」。

吉行さんから「俳優とは」を突きつけられ、「追いかけたい、そうやって歩んで行きたい、年齢を重ねても怖がらず、そういう俳優を追い求めて生きていきたい」との思いが湧き上がった。

文子が獄中で何を考えなぜ自死したかはよく分かっておらず、映画は浜野監督による一つの解釈ということになる。

菜葉菜は文子の自死について「将来の自分を生かすために今の自分を殺すことはできないという生き方を貫いた女性なので、負けて死んでいってるわけではない」ととらえ、「次の世代にバトンを託すということは金子文子は生き続けていると思っていて。１００年たった今も映画を通してバトンを渡してくれていると思うと、勝ちじゃんってすごい思います」と希望を感じている。

「百年前と変わらないものがあるからこその生きづらさを皆感じていると思う」−そんな令和日本に今作を放つにあたり、菜葉菜はこう願う。

「金子文子が訴えたい、人間みんな平等なんだという当たり前のことが当たり前になっていない世の中だと気付かせてくれる作品、目を覚まそうよ！じゃああなたはどう生きる？と問いかけている映画だと思う。自分の中で問いかけて、どう生きるかを考えてもらいたいし、金子文子のように自分を貫くことには努力も必要だし責任も生まれてくるけど、そういうことを考えてもらいたい」

◇菜葉菜（なはな）７月１７日生まれ、東京都出身。２００５年、主演映画「ＹＵＭＥＮＯ」で本格的に俳優デビュー。内田英治、熊切和嘉、清水崇、瀬々敬久、廣木隆一ら日本を代表する監督の映画に出演。ドラマでは小芝風花主演「あきない世傳 金と銀２」、道枝駿佑主演「マルス−ゼロの革命−」などにレギュラー出演。「相棒」で共演した水谷豊の監督第５作「Ｐｉｃｃｏｌａ ｆｅｌｉｃｉｔà〜小さな幸せ〜」（４月２４日から順次公開）では主要キャストを務めた。

◇金子文子とは

金子文子（１９０３〜２６）無籍者として育ち、祖母から虐待され、１３歳で自殺を考える過酷な少女時代を送った。キリスト教、社会主義、無政府主義とたどり、１９歳で虚無主義者の朴烈と出会って日本の帝国主義、植民地主義を批判する活動を行う。２３年に朴烈とともに検束され、皇太子（後の昭和天皇）を狙った爆弾犯とされる。２人は爆弾を入手しておらず使用方法も具体化させていなかったが、大逆罪を引き受けて法廷で主張を展開。２６年に死刑判決後、無期懲役に減刑されるが文子は同年に獄中で縊死。映画は予審訊問から死までを中心に描く。