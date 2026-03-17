「100％ボールだと確信」疑惑判定の“被害者”ペルドモが本音「あれだけで負けたわけじゃない」と前を向く…米報道【WBC】

ペルドモは納得はしていないが、気丈に前を向いた(C)Getty Images

疑惑判定の“被害者”は納得していない。

現地時間3月15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ドミニカ共和国代表は、米マイアミのローンデポ・パークで米国代表との準決勝に臨み、1-2と逆転負け。3大会ぶりの決勝進出を逃したこの試合では、まさかの結末が波紋を呼んでいる。

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ドミニカ共和国の9番ヘラルド・ペルドモが打席に立った9回二死三塁の場面だ。米国の守護神メイソン・ミラーを相手に3球で追い込まれながらも、なんとかフルカウントまで粘ると、8球目、ゾーンの下に外れように見えるスライダーを球審がストライク判定…。激しく抗議するが、判定は覆らなかった。

米放送局『ESPN』のジェフ・パッサン記者によると、最後の打者となったペルドモは、試合後の取材に応じ、「100％ボールだとわかっているし、確信していた」とコメント。球審のコーリー・ブレイザー氏に対しても、ボールだとわかっているはずだ、と詰め寄ったという。