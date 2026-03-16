加藤和樹、“違い”をテーマにした「アウトキャスト」配信リリース決定
加藤和樹が歌唱している楽曲「アウトキャスト」が、配信シングルとしてリリースされることが決定した。
本作は、学生団体・東京大学UNiTeが運営するWebプラットフォーム「ボイス・オブ・ユース JAPAN」7周年のアニバーサリー・ソングとして制作され、これまでYouTubeでのみ公開されていた楽曲。
2024年12月10日の「人権デー」に合わせてミュージックビデオが公開されていたが、このたび配信シングルとしてリリースされることになった。
「アウトキャスト」とは、社会の中で締め出されたり、周辺化されたりした人々を指す言葉。本楽曲は、30年以上前に書かれた少年の思いを原点に、「違い」をテーマとして制作された。時代が変わってもなお、生きづらさを抱える人々に寄り添うメッセージが込められている。
ボイス・オブ・ユース JAPAN（VoYJ）は、2018年に東京大学の学生たちが国連機関などとのパートナーシップのもと立ち上げた、若者による若者のためのWebプラットフォームで、その活動の一つである「VoYJ Song Project」では、これまでにも安田祥子「丘」、マシュー・モリソン「Find the Friend in Me」、Mr. Bigのエリック・マーティンが歌唱した「I’ll be there just for you」などの楽曲が発表されている。
「アウトキャスト」は”違い”をテーマにしたメッセージソングとして、多くの人の心に届く1曲となりそうだ。
■リリース情報
デジタルシングル「アウトキャスト」
2026年3月18日（水）
主要音楽配信サービスにて配信開始
https://kato-kazuki.lnk.to/outcast
※3月18日(水) 0:00より有効
▼Pre-add / Pre-save
https://kato-kazuki.lnk.to/outcast_paps
■ライブ情報
＜THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ~20th Anniversary Kick Off Special~＞
4月29日（水・祝） 恵比寿ガーデンホール
※ファンクラブ会員ご本人以外は入場できません。
＜Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026＞
7月26日(日)東京オペラシティコンサートホール
16:00 開演（ 15:15 開場）
【出演】加藤和樹 【スペシャルゲスト】真彩希帆
【指揮】井村誠貴 【演奏】KKスーパーチェンバーオーケストラ
【予定作品曲】「ロミオ＆ジュリエット」「フランケンシュタイン」「ファントム」など
【チケット情報】S席 12,000 円 A 席 10,000 円 U-22 席 3,000 円
※全席指定・税込
※未就学児入場不可
【プレイガイド先行予約】 2026年3月28日( 土 ) 〜
【一般発売日】 2026年4月25日( 土 ) 10:00〜
・東京オペラシティ チケットセンター 03-5353-9999 (10:00〜18:00 (月)定休）
・ チケットぴあ https://t.pia.jp [P コード：321-082] 店舗販売：セブンｰイレブン
・e+（イープラス）https://eplus.jp 店舗販売：ファミリーマート
・ローチケ https://l-tike.com[L コード：74414] 店舗販売：ローソン、ミニストップ
・サモンプロモーション 06-6225-2237 (平日 10:00〜18:00) https://www.samonpromotion.com
＜Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 〜Thank you for coming! 4〜＞
6月06日(土)【千葉】柏 PALOOZA
6月07日(日)【茨城】水戸 club SONIC mito
6月10日(水)【埼玉】さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK VJ-3
6月12日(金)【大阪】梅田 Banana Hall
6月13日(土)【兵庫】神戸 Harbor Studio
6月14日(日)【京都】京都 MUSE
6月18日(木)【青森】青森 Quarter
6月20日(土)【北海道】札幌 SPiCE
6月21日(日)【東京】大手町三井ホール
6月23日(火)【秋田】秋田 club SWINDLE
6月24日(水)【岩手】盛岡 CLUB CHANGE WAVE
6月26日(金)【山形】山形 ミュージック昭和セッション
6月27日(土)【宮城】仙台 誰も知らない劇場
6月28日(日)【福島】郡山 HIPSHOT JAPAN
7月01日(水)【徳島】徳島 club GRINDHOUSE
7月02日(木)【高知】高知 X-pt.
7月04日(土)【愛媛】松山 キティホール
7月05日(日)【香川】高松 DIME
7月08日(水)【長野】長野 CLUB JUNK BOX
7月10日(金)【富山】富山 MAIRO
7月11日(土)【石川】金沢 GOLD CREEK
7月12日(日)【福井】福井 CHOP
7月15日(水)【島根】松江 AZTiC canova
7月16日(木)【鳥取】米子 AZTiC laughs
7月18日(土)【岡山】岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
7月19日(日)【広島】広島 Live space Reed
7月20日(月)【山口】周南 LIVE rise SHUNAN
7月29日(水)【山梨】甲府 CONVICTION
7月31日(金)【新潟】新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
8月01日(土)【群馬】高崎 Club JAMMER
8月02日(日)【栃木】宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2
8月05日(水)【神奈川】新横浜 NEW SIDE BEACH
8月08日(土)【滋賀】滋賀 U-STONE
8月09日(日)【和歌山】和歌山 GATE
8月11日(火)【奈良】奈良 EVANS CASTLE HALL
8月12日(水)【三重】四日市 CLUB ROOTS
8月14日(金)【岐阜】岐阜 CLUB ROOTS
8月15日(土)【愛知】名古屋 JAMMIN’
8月16日(日)【静岡】浜松 窓枠
8月19日(水)【熊本】熊本 B.9 V2
8月20日(木)【鹿児島】鹿児島 SR HALL
8月22日(土)【宮崎】宮崎 LAZARUS
8月23日(日)【大分】大分 DRUM Be-0
8月25日(火)【佐賀】佐賀 GEILS
8月26日(水)【長崎】長崎 DRUM Be-7
8月28日(金)【福岡】福岡 DRUM Be-1
8月29日(土)【沖縄】沖縄 Output
チケット代 6,600円
※未就学児童のご入場は出来ません（小学生以上チケット必要）
※終演後、FC会員様希望者は2ショット撮影あり
一般発売（PG）2026年4月26日（日）10:00〜
チケットぴあ http://t.pia.jp
＜Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2026＞
2026年09月21日（祝月）【北海道】札幌 PENNY LANE 24
2026年09月23日（祝水）【宮城】仙台 Rensa
2026年09月26日（土）【広島】広島 CLUB QUATTRO
2026年09月27日（日）【香川】高松 festhalle
2026年10月01日（木）【愛知】名古屋 DIAMOND HALL
2026年10月03日（土）【福岡】福岡 DRUM LOGOS
2026年10月05日（月）【東京】渋谷 O-EAST
2026年10月08日（木）【神奈川】川崎 CLUB CITTA
2026年10月09日（金）【大阪】大阪 GORILLA HALL
2026年10月11日（日）【新潟】新潟 LOTS
＜Kazuki Kato 20th Anniversary Special Live “GIG” 2026-Smash!!-＞
10月16日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
■ミュージカル・舞台スケジュール
舞台「BACKBEAT」
出演：戸塚祥太(A.B.C-Z) 加藤和樹、辰巳雄大(ふぉ〜ゆ〜)、 JUON(THE& ex FUZZY CONTROL) 上口耕平、愛加あゆ、林翔太、鍛治直人、東山光明、田川景一、安楽信顕、尾藤イサオ
期間：2026年4月、5月
【プレビュー公演】水戸市民会館 グロービスホール
【愛知公演】穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 主ホール
【大阪公演】SkyシアターＭＢＳ
【東京公演】EX THEATER ROPPONGI
【兵庫公演】兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール
公式HP：https://www.backbeat-stage.jp/
関連リンク
◆加藤和樹 オフィシャルサイト
◆加藤和樹 テイチクエンタテインメントHP