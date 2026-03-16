加藤和樹が歌唱している楽曲「アウトキャスト」が、配信シングルとしてリリースされることが決定した。

本作は、学生団体・東京大学UNiTeが運営するWebプラットフォーム「ボイス・オブ・ユース JAPAN」7周年のアニバーサリー・ソングとして制作され、これまでYouTubeでのみ公開されていた楽曲。

2024年12月10日の「人権デー」に合わせてミュージックビデオが公開されていたが、このたび配信シングルとしてリリースされることになった。

「アウトキャスト」とは、社会の中で締め出されたり、周辺化されたりした人々を指す言葉。本楽曲は、30年以上前に書かれた少年の思いを原点に、「違い」をテーマとして制作された。時代が変わってもなお、生きづらさを抱える人々に寄り添うメッセージが込められている。

ボイス・オブ・ユース JAPAN（VoYJ）は、2018年に東京大学の学生たちが国連機関などとのパートナーシップのもと立ち上げた、若者による若者のためのWebプラットフォームで、その活動の一つである「VoYJ Song Project」では、これまでにも安田祥子「丘」、マシュー・モリソン「Find the Friend in Me」、Mr. Bigのエリック・マーティンが歌唱した「I’ll be there just for you」などの楽曲が発表されている。

「アウトキャスト」は”違い”をテーマにしたメッセージソングとして、多くの人の心に届く1曲となりそうだ。

■ライブ情報

＜THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ~20th Anniversary Kick Off Special~＞

4月29日（水・祝） 恵比寿ガーデンホール

※ファンクラブ会員ご本人以外は入場できません。 ＜Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026＞

7月26日(日)東京オペラシティコンサートホール

16:00 開演（ 15:15 開場）

【出演】加藤和樹 【スペシャルゲスト】真彩希帆

【指揮】井村誠貴 【演奏】KKスーパーチェンバーオーケストラ

【予定作品曲】「ロミオ＆ジュリエット」「フランケンシュタイン」「ファントム」など 【チケット情報】S席 12,000 円 A 席 10,000 円 U-22 席 3,000 円

※全席指定・税込

※未就学児入場不可 【プレイガイド先行予約】 2026年3月28日( 土 ) 〜

【一般発売日】 2026年4月25日( 土 ) 10:00〜 ・東京オペラシティ チケットセンター 03-5353-9999 (10:00〜18:00 (月)定休）

・ チケットぴあ https://t.pia.jp [P コード：321-082] 店舗販売：セブンｰイレブン

・e+（イープラス）https://eplus.jp 店舗販売：ファミリーマート

・ローチケ https://l-tike.com[L コード：74414] 店舗販売：ローソン、ミニストップ

・サモンプロモーション 06-6225-2237 (平日 10:00〜18:00) https://www.samonpromotion.com ＜Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 〜Thank you for coming! 4〜＞

6月06日(土)【千葉】柏 PALOOZA

6月07日(日)【茨城】水戸 club SONIC mito

6月10日(水)【埼玉】さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK VJ-3

6月12日(金)【大阪】梅田 Banana Hall

6月13日(土)【兵庫】神戸 Harbor Studio

6月14日(日)【京都】京都 MUSE

6月18日(木)【青森】青森 Quarter

6月20日(土)【北海道】札幌 SPiCE

6月21日(日)【東京】大手町三井ホール

6月23日(火)【秋田】秋田 club SWINDLE

6月24日(水)【岩手】盛岡 CLUB CHANGE WAVE

6月26日(金)【山形】山形 ミュージック昭和セッション

6月27日(土)【宮城】仙台 誰も知らない劇場

6月28日(日)【福島】郡山 HIPSHOT JAPAN

7月01日(水)【徳島】徳島 club GRINDHOUSE

7月02日(木)【高知】高知 X-pt.

7月04日(土)【愛媛】松山 キティホール

7月05日(日)【香川】高松 DIME

7月08日(水)【長野】長野 CLUB JUNK BOX

7月10日(金)【富山】富山 MAIRO

7月11日(土)【石川】金沢 GOLD CREEK

7月12日(日)【福井】福井 CHOP

7月15日(水)【島根】松江 AZTiC canova

7月16日(木)【鳥取】米子 AZTiC laughs

7月18日(土)【岡山】岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

7月19日(日)【広島】広島 Live space Reed

7月20日(月)【山口】周南 LIVE rise SHUNAN

7月29日(水)【山梨】甲府 CONVICTION

7月31日(金)【新潟】新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE

8月01日(土)【群馬】高崎 Club JAMMER

8月02日(日)【栃木】宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2

8月05日(水)【神奈川】新横浜 NEW SIDE BEACH

8月08日(土)【滋賀】滋賀 U-STONE

8月09日(日)【和歌山】和歌山 GATE

8月11日(火)【奈良】奈良 EVANS CASTLE HALL

8月12日(水)【三重】四日市 CLUB ROOTS

8月14日(金)【岐阜】岐阜 CLUB ROOTS

8月15日(土)【愛知】名古屋 JAMMIN’

8月16日(日)【静岡】浜松 窓枠

8月19日(水)【熊本】熊本 B.9 V2

8月20日(木)【鹿児島】鹿児島 SR HALL

8月22日(土)【宮崎】宮崎 LAZARUS

8月23日(日)【大分】大分 DRUM Be-0

8月25日(火)【佐賀】佐賀 GEILS

8月26日(水)【長崎】長崎 DRUM Be-7

8月28日(金)【福岡】福岡 DRUM Be-1

8月29日(土)【沖縄】沖縄 Output チケット代 6,600円

※未就学児童のご入場は出来ません（小学生以上チケット必要）

※終演後、FC会員様希望者は2ショット撮影あり 一般発売（PG）2026年4月26日（日）10:00〜

チケットぴあ http://t.pia.jp ＜Kazuki Kato Live “GIG” Tour 2026＞

2026年09月21日（祝月）【北海道】札幌 PENNY LANE 24

2026年09月23日（祝水）【宮城】仙台 Rensa

2026年09月26日（土）【広島】広島 CLUB QUATTRO

2026年09月27日（日）【香川】高松 festhalle

2026年10月01日（木）【愛知】名古屋 DIAMOND HALL

2026年10月03日（土）【福岡】福岡 DRUM LOGOS

2026年10月05日（月）【東京】渋谷 O-EAST

2026年10月08日（木）【神奈川】川崎 CLUB CITTA

2026年10月09日（金）【大阪】大阪 GORILLA HALL

2026年10月11日（日）【新潟】新潟 LOTS ＜Kazuki Kato 20th Anniversary Special Live “GIG” 2026-Smash!!-＞

10月16日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

■ミュージカル・舞台スケジュール

舞台「BACKBEAT」

出演：戸塚祥太(A.B.C-Z) 加藤和樹、辰巳雄大(ふぉ〜ゆ〜)、 JUON(THE& ex FUZZY CONTROL) 上口耕平、愛加あゆ、林翔太、鍛治直人、東山光明、田川景一、安楽信顕、尾藤イサオ 期間：2026年4月、5月

【プレビュー公演】水戸市民会館 グロービスホール

【愛知公演】穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 主ホール

【大阪公演】SkyシアターＭＢＳ

【東京公演】EX THEATER ROPPONGI

【兵庫公演】兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール 公式HP：https://www.backbeat-stage.jp/