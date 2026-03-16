クリッパーズのカワイ・レナードが球団史上最長となる45戦連続の20得点超え

ロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナードは、3月15日（現地時間14日、日付は以下同）のサクラメント・キングス戦で、両チーム最多の31得点に6リバウンド2スティールを残し、チームを引っ張った。

クリッパーズは109－118で敗れたことで、連勝が4でストップも、翌16日を終えて34勝33敗で勝ち越しをキープ。プレーイン・トーナメント進出圏内のウェスタン・カンファレンス8位にいる。

キングス相手に、フィールドゴール成功率56.5パーセント（13／23）と高確率にショットを沈めたレナードは、今シーズン53試合の出場でキャリアハイの平均28.3得点に6.3リバウンド3.7アシスト2.0スティールをマーク。

そして、34歳のフォワードは2025年11月29日のメンフィス・グリズリーズ戦から、出場した45試合でいずれも20得点超え。45戦連続の20得点超えは、1974－75シーズンにボブ・マッカドゥー（元バッファロー・ブレーブスほか）が残した44戦連続を抜き、フランチャイズ新記録となった。

ただ、4シーズン連続のプレーオフ進出を目指すクリッパーズにとって痛手なのは、そのレナードがキングス戦で負傷退場したこと。第4クォーター序盤に左足首を捻挫したエースは、17日のサンアントニオ・スパーズ戦に向けた出場ステータスがダウトフル（Doubtful＝疑わしい）のため、欠場することが濃厚に。

クリッパーズとしては、レナードが捻挫したことでどのくらいの期間で復帰できるかは気になるところだ。

【動画】ウルブズ戦で45得点を奪ったレナード





