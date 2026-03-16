『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、乃木坂46の筒井あやめ、遠藤さくら、梅澤美波らが登場した。

4月8日に41枚目のシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースが決定している乃木坂46。ここでは、会場を華やかに彩った7人のランウェイを紹介する。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

金川紗耶、メガネをズラしてウィンク！

©マイナビ TGC 2026 S/S

「Ray」（主婦の友社）の専属モデルを務める金川紗耶（乃木坂46）は、淡いブルーのバレルレッグデニムに、軽やかなレースシャツを合わせて登場。赤系のアイテムや腰に巻いたネクタイがユニークなアクセントに。熱狂的な声援に迎えられた金川は、メガネをズラしてウィンクをするお茶目なポーズを見せた。

川粼桜、両手で投げキッス

©マイナビ TGC 2026 S/S

4月14日に発売される1st写真集「エチュード」も話題の川粼桜（乃木坂46）。トップスはガーリーなフリルシャツ、ボトムスはメンズライクなデニムと、ギャップを効かせたスタイル。満面のほほえみをたたえながらランウェイに登場し、両手で投げキッスをして声援に応えていた。

一ノ瀬美空、あごに指を当ててポーズ

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「ar」（主婦と生活社）の連載「みくのきもち」でも様々な表情を見せる一ノ瀬美空（乃木坂46）。ステージには、花柄のワンピースにフーディーを合わせたガーリーなスタイルで登場。ウエスタンブーツの足元で絶妙なバランスに。あごに指を当てた可愛らしいポーズでもアピールしていた。

筒井あやめ、はにかみ顔でアピール

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昨年は1st写真集「感情の隙間」（光文社）が週間売上7.2万部を記録するなど、ますます注目度を高める筒井あやめ（乃木坂46）。ホワイトのロングワンピに、春らしいライトグリーンのショート丈ジャケットを合わせた爽やかなコーディネート。厚底ブーツでランウェイを歩き、はにかみ顔でアピールした。

遠藤さくら、爽やかな笑みでファンサ

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「non・no」（集英社）の専属モデルとしても活躍する遠藤さくら（乃木坂46）。ライトグリーンとイエローを基調にした爽やかなスタイリングに、水玉のネクタイで遊び心をプラス。ランウェイでは、爽やかな笑みを浮かべながら、手を振ってファンサ。帰りぎわ、客席のほうを振り向いて投げキッスを贈る一幕も。

梅澤美波、大人っぽい雰囲気でファンを魅了

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5月21日に卒業コンサートが予定されている梅澤美波（乃木坂46）。この日は、全身を淡いトーンでまとめた上品なパンツスタイルに身を包んだ。シャツできちんとした印象を作りながら、やわらかな質感のワイドパンツで抜け感を演出。まっすぐに前を見据えたクールな表情も見せ、大人っぽい雰囲気でファンを魅了した。

井上和、ブラックコーデがクールな印象

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「めざましテレビ」（フジテレビ系）で3月のマンスリーエンタメプレゼンターを務めることが決定している井上和（乃木坂46）。落ち感のあるネイビーのセットアップを纏い、新鮮な印象に。髪をなびかせながら大胆にランウェイを歩く姿がクールで、会場中の視線を集めていた。

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イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●メインモデル

⻘島心、嵐莉菜、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小國舞羽、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川粼桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITSZIPPER）、桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、SUZU（ME:I）、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、千原あよな、月足天音（FRUITSZIPPER）、月野有菜、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、⻑浜広奈、なごみ、二階堂アリス、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美⻘（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山粼天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、REIKA ※50音順

●モデル

きぃぃりぷ、chun、中川紅葉、中村里砂、向井怜衣 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、岩瀬洋志、鄢川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、郄橋颯（WATWING）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、⻄垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、福澤希空（WATWING）、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） ※50音順

●メインアーティスト

ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、SOTAHANAMURA（from Da-iCE）、NOWZ、MyM、ME:I、MIYEON ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈

●スタジオMC

柏木由紀、北原里英

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト