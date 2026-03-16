松重豊主演 ドラマ24「孤独のグルメ Season11」メインビジュアル＆初映像が解禁　4月3日(金) 深夜24時12分～放送スタート！

テレ東では4月3日（金）深夜24時12分から、松重豊が主演を務めるグルメドキュメンタリードラマの第11弾「孤独のグルメ Season11」を放送します。

本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマです。2012年のシリーズ開始から早14年、食欲をそそる料理と松重豊が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に“食のドラマ”があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきました。2025年には松重豊自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開されましたが、ドラマのレギュラーSeasonとしては約3年半ぶりの新Seasonとなります！

まだまだ“腹が減る”、さらにパワーアップした「孤独のグルメ Season11」ぜひご期待ください！

この度、ドラマのメインビジュアルが解禁！

「まだまだ終わらない。俺は腹が減っているだけなんだ」と、次なるグルメを求めて店を探すという、これもまた五郎にとっての至高の瞬間を切り取ったビジュアルとなっています。さらに原作漫画のコラージュと合わせて、「孤独のグルメ」にとってのもう１つの主人公である“店”と“料理”が散りばめられており、Season11では五郎がどんな店やグルメと出会うのか、期待に胸が…、腹が鳴ります。

そして初の映像解禁となる15秒ティザー映像もお披露目！

【「孤独のグルメ Season11」15秒ティザー映像】

https://youtu.be/4dcYddoYODI

ぜひ、お腹を空かせて放送をお待ちください。

また、「孤独のグルメ Season11」の放送決定を記念して、Blu-ray＆DVD BOXの特典映像として収録されている「孤独のグルメ Season10」のメイキングコンテンツなどをTVerほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開！さらに、新Season放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信予定です。ぜひ「孤独のグルメ」の世界をお楽しみください。

▼孤独のグルメ Season10 Blu-ray＆DVD BOX より

❶「MAKING OF 孤独のグルメ SEASON10～10年目もいただきます!～」(配信中～3/23)

❷「ザ・ドキュメント 2022大晦日SP～定点カメラで完全密着～」(3/23～4/23)

＜配信先＞

ネットもテレ東(本店)・TVer・Lemino

▼孤独のグルメ 過去シリーズ・それぞれの孤独のグルメ

＜配信期間＞

随時配信 ※配信期間はシーズン毎に異なります

＜配信先＞

ネットもテレ東(本店)・TVer・Lemino・孤独のグルメ 公式YouTubeチャンネル

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ 24「孤独のグルメ Season11」

【放送日時】 2026年4月3日（金）スタート 毎週金曜深夜24時12分～24時52分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sr1tn9u6sx

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 『孤独のグルメ』 作/久住昌之・画/谷口ジロー（週刊 SPA!）

【主演】 松重豊

【脚本】 田口佳宏 児玉頼子

【演出】 北畑龍一 井川尊史 北尾賢人 中山大暉 田尾彩美

【音楽】 久住昌之 ザ・スクリーントーンズ

【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】 小松幸敏 (テレビ東京)、小嶋志和(テレビ東京)、吉見健士（共同テレビ）、笠島徳竜（共同テレビ）

【制作協力】 共同テレビジョン

【製作著作】 テレビ東京

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume11/

【公式X】 ＠tx_kodokugurume https://x.com/tx_kodokugurume

【公式Instagram】 ＠tx_kodokugurume https://www.instagram.com/tx.kodokugurume/

【公式YouTube】 https://www.youtube.com/@kodokunogourmet-tvtokyo

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